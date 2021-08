Medicamento da AstraZeneca para prevenir a covid-19 com 77% de eficácia

5.197 participantes que recebeu o medicamento contraiu covid-19 grave, apesar de mais de 75% dos indivíduos testados ter doenças crónicas ou um sistema imunitário enfraquecido.

Com os resultados deste estudo, alivia a pressão sobre a AstraZeneca, depois de, em junho, um outro estudo para demonstrar a eficácia do medicamento ter falhado. Com um acordo cujo montante a pagar depende em parte do teste fracassado, os Estados Unidos já encomendaram até 700 mil doses para entrega ainda este ano.O novo medicamento poderá servir de alternativa à vacina contra a covid-19. O Departamento de Saúde do Reino Unido revelou recentemente que a vacina da AstraZeneca contra a covid-19 tem uma eficácia de 78% em grupos de risco entre os 16 e 64 anos.A Agência Europeia do Medicamento confirmou, em abril, a existência de uma "possível ligação" entre a vacina da AstraZeneca e a formação de coágulos sanguíneos "muito raros". No entanto, destacou que "os benefícios continuam a superar os riscos".