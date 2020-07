Medina: Depois da pandemia, Lisboa vai livrar-se dos Airbnb

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, afirma num artigo de opinião que pretende devolver a capital aos cidadãos, transformando alojamento local em habitações de rendas mais acessíveis.





"Como muitas cidades, estamos a reavaliar as nossas prioridades pós-pandemia e a colocar no topo da lista os trabalhadores que rumaram a Lisboa durante a crise de covid-19", escreve Medina, num artigo de opinião publicado no jornal The Independent.





O autarca sublinha que, apesar de Lisboa ter "beneficiado enormemente" com a afluência de turistas, foi pago "um preço social", numa altura em que um terço da cidade de Lisboa foi tomada por arrendamento para férias.





"Trabalhadores essenciais e as suas famílias foram cada vez mais forçados a sair à medida que os arrendamentos para férias estilo Airbnb tomaram um terço das propriedades do centro de Lisboa, elevando os preços de arrendamento, esvaziando comunidades e ameaçando o seu caráter único", avalia Medina.





Neste sentido, o autarca explica que Lisboa já está a oferecer-se para pagar aos senhorios para tornarem milhares de alojamentos de curto prazo em casas de rendas mais acessíveis.





"É uma estratégia arrojada que oferece aos senhorios receitas estáveis de longo prazo, e que nos dá a hipótese de recriar uma cidade mais vibrante, saudável e equitativa", defende, ao mesmo tempo que sublinha que há mais do que uma forma de atingir este objetivo: "estamos a trabalhar de perto com privados para renovar alguns dos edifícios negligenciados para assegurar que estes criam as muito necessárias casas com rendas acessíveis".



Apesar destes planos, o discurso não significa que "não queiramos receber turistas assim que possível", assegura o autarca.