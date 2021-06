Metade da população em Portugal Continental já recebeu uma dose de vacina contra a covid-19

Leia Também Já foram iniciados 216 inquéritos crime relacionados com a vacinação contra a covid-19

Metade dos residentes em Portugal Continental já tomou, pelo menos, uma dose de alguma vacina contra a covid-19. Há também mais de 30% da população com o esquema vacinal completo, avança um comunicado do Ministério da Saúde.Até ao momento, foram administradas cerca de 7,8 milhões de vacinas no continente, que permitiram iniciar o esquema vacinal em quase cinco milhões de pessoas. Sendo que mais de três milhões das quais já têm a sua vacinação completa - seja porque tomaram duas doses de vacinas com esse tipo de administração ou, em alguns casos, a vacina de dose única da Janssen.Esta vacina, desenvolvida pelo empresa do grupo Johnson & Johnson, está a ser administrada a todos os homens com idade superior a 18 anos. Até aqui, a vacina da Janssen só era dada a homens e mulheres a partir dos 50 anos, mas a DGS retirou no início do mês a restrição etária para o sexo masculino."O país está, assim, cada vez mais perto de alcançar a meta definida de ter 70% da população vacinada, com pelo menos uma dose, durante o mês de agosto", é referido em comunicado.O processo de vacinação arrancou em Portugal a 27 de dezembro de 2020, com a vacina da Pfizer. Estão a ser utilizadas quatro vacinas na campanha de vacinação em Portugal: Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca e Janssen.