Milhares de farmácias dos EUA vão ter vacinas disponíveis a partir de 11 de fevereiro

O plano de vacinação dos Estados Unidos vai arrancar em força a partir de 11 de fevereiro. Mais de 40 mil farmácias vão receber cerca de um milhão de doses de vacinas por semana para começarem a ser administradas, a custo zero, e de acordo com critérios de elegibilidade, explica a Business Insider , esta quinta-feira.As farmácias foram escolhidas de acordo com a sua localização, para chegar melhor às populações de maior risco. A distribuição das vacinas e os critérios de elegibilidade são definidos por cada estado.O Centro para o Controlo de Doenças e Prevenção recomenda aos cidadãos que verifiquem no website da sua farmácia local se são elegíveis, e as datas disponíveis para a vacinação. Algumas cadeias de farmácias, como a Walmart, já disponibilizaram ferramentas online para o agendamento que incluem, inclusivamente, lembretes para a toma da segunda dose.