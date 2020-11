Ministra da Saúde vai "escalonar medidas" a aplicar em concelhos de risco

O Governo solicitou à ministra da Saúde que, "através da Direção-Geral da Saúde (DGS), proponha um escalonamento de diferente grau de medidas que devem ser adotadas no conjunto" dos concelhos de risco, cujo número foi elevado esta quinta-feira para 191. As declarações do primeiro-ministro foram feitas depois de um longo Conselho de Ministros.



António Costa defende que é "necessário adequar e ajustar as medidas à gravidade específica da situação" de cada um dos concelhos, destacando que a evolução da pandemia da covid-19 não é igual em todas as localidades que ultrapassam a taxa de incidência de 240 casos de infeção por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias (critério que define se um concelho é de risco).



"Temos concelhos que estão pouco acima dos 242, mas temos um concelho, onde a taxa de incidência é a mais alta, que tem 3698 casos por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias", divulgou esta tarde o primeiro-ministro. Embora tenha evitado referir o nome do concelho, António Costa admitiu esta semana à agência Lusa estar preocupado com o caso de Paços de Ferreira, que apresentava, na altura, uma "taxa de incidência de mais de 4 mil casos acumulados por 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias".



Para os concelhos com mais de 2 mil infetados por 100 mil habitantes, o goverante avisa que haverá um "agravamento significativo das medidas de restrição proque as medidas que têm estado a ser adotadas têm demonstrado não ter sido suficientes".





(Notícia atualizada às 20h04)