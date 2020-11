Conselho de Ministros com medidas de combate à covid-19 passa para sexta-feira

Leia Também Veja o mapa dos concelhos nos três escalões de risco ponderados pelo Governo

O Conselho de Ministros destinado a aprovar novas medidas de combate à pandemia de covid-19 deverá realizar-se apenas na sexta-feira, dia 20 de novembro, soube o NegóciosPara quinta-feira de manhã está marcada uma reunião do Infarmed - Autoridade Nacional do Medicamento e Produtos de Saúde, na qual estará em debate a evolução da pandemia em Portugal. Em princípio, o Conselho de Ministros deveria ter lugar durante a tarde mas o Governo optou por a remarcar para o dia seguinte.Quanto muito, na quinta-feira, poderá efetuar-se um Conselho de Ministros eletrónico destinado a despachar assuntos correntes, mas a reunião principal apenas terá lugar no dia seguinte, previsivelmente a seguir à hora de almoço.Em aberto estarão temas como o escalonamento dos concelhos classificados de risco elevado, que, avançou terça-feira o deputado d' Os Verdes, José Luís Ferreira, deverão ser dividido em três patamares. Já esta quarta-feira, a ministra da Saúde admitiu que seja seguida a classificação do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (CEPCD) que reparte as regiões nos seguintes níveis: dos 240 a 480 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, dos 480 aos 960 e acima dos 960.Segundo José Luís Ferreira, o recolher obrigatório aos fins de semana entre as 13:00 e as 05:00 apenas deverá passar a vigorar nos concelhos que se encontrem no patamar mais elevado.Da atual lista de 191 concelhos considerados de risco elevado, com dados até 10 de novembro, seriam 28 os municípios no nível mais grave, 62 no intermédio e 98 no mais baixo. A estes juntam-se ainda os concelhos de Alcochete, Cadaval e Montijo que foram incluídos na lista apesar de estarem abaixo do limiar dos 240 casos mas situam-se junto a concelhos de risco.