Casos de covid-19 com menor aumento em oito dias e abrandam na região de Lisboa e Vale do Tejo

O número de vítimas mortais em Portugal devido ao novo coronavírus aumentou para 1.436, o que traduz uma subida de 12 óbitos face a ontem, quando estavam contabilizados 1.424, anunciou a Direção Geral de Saúde (DGS) esta terça-feira, 2 de junho.



O número de infetados (casos confirmados) aumentou 0,6% para 32.895, o que representa 195 novos casos em 24 horas. Ontem tinham sido anunciado um aumento de 0,62% para 32.700.





O número de novos óbitos aumentou 0,8% para 12, abaixo do anunciado ontem (1% para 14).

Verifica-se uma descida na taxa de crescimento do número de infetados para o valor mais baixo desde 25 de maio (0,6% contra 0,62% ontem). Em termos absolutos o número de novos casos também baixou (195 contra 200 ontem), o que representa igualmente um mínimo de oito dias.



Mais de 80% dos casos região de Lisboa e Vale do Tejo

Na região de Lisboa e Vale do Tejo registaram-se 158 novos casos (contra 193 ontem), o que representa 81% do total de casos no país. Apesar de elevado, este e o peso mais reduzido dos últimos dias e o número de casos na região o mais baixo desde 24 de maio.

Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade é de 4,37%, em linha com o registado nos últimos dias.



No que diz respeito aos doentes recuperados, existem agora 19.869 casos, mais 317 do que o reportado ontem (19.552) e o nível mais elevado desde que a 24 de maio o número subiu quase 10 mil devido a casos antigos.



O número de casos ativos baixou para 11.590, o que representa cerca de 35% do total de casos.