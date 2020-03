Itália registou mais 427 mortes devido à pandemia da covid-19 nas últimas 24 horas. O número de vítimas mortais da doença ascende a 3.405 em Itália, que assim ultrapassa a China como país com maior número de óbitos.





(notícia atualizada) Entretanto, o número de pacientes declarados como curados aumentou em 415 no espaço de um dia, atingindo os 4.440.(notícia atualizada)

Itália registou mais 427 mortes devido à pandemia da covid-19 nas últimas 24 horas, segundo o balanço desta quinta-feira, 19 de março, das autoridades transalpinas. O número de vítimas mortais da doença ascende a 3.405 em Itália, que assim ultrapassa a China (3.245 mortes) como país com maior número de óbitos.O número de novos casos registados de infeção com o novo coronavírus situou-se em 4.480, elevando o total de casos desde o início do surto em Itália para 41.035.