Mortes por covid-19 no mundo já ultrapassam as 10.000

A epidemia de coronavírus já resultou na morte de 10.000 pessoas em todo o mundo, dizem os números recolhidos pela Universidade John Hopkins e avançados pela Bloomberg.





A doença parece estar a infetar as pessoas a um ritmo mais rápido – os primeiros 100.000 casos demoraram três meses a aparecer, mas os segundos surgiram num intervalo de apenas 12 dias, nota a Organização Mundial de Saúde.





Entre os casos mais sonantes no mundo da política, está o recentemente divulgado do negociador do Reino Unido na questão do Brexit, David Frost. Antes deste já havia sido divulgado o do secretário de Estado de Bolsonaro, Fábio Wajngarten.





O número de mortess em Itália já ultrapassou, inclusivamente, o verificado na China, que voltou a não dar conta de novos casos no epicentro do vírus. As mortes por coronavírus em Itália chegaram às 3.405 na quinta-feira, 427 a mais que na quarta-feira, tornando este país o primeiro no mundo em número de mortes, à frente da China (3.245).





As medidas para a contenção do vírus têm por isso escalado, e, na California, já foi também adotada a política de isolamento em casa. A administração de Trump recomendou que os americanos fora do país regressassem e que aqueles que estão em território nacional não se ausentassem.