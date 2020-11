Mutação do vírus encontrada em visons foi detetada em 214 pessoas

Uma mutação do vírus SARS-CoV-2 encontrada em visons na Dinamarca foi detetada também em 214 pessoas no país, de acordo com os últimos dados publicados pelo Statens Serum Institut, centro de referência dinamarquês doenças infecciosas.



... Entre os infetados, 14 foram detetados fora da região da Jutlândia do Norte, onde o Governo dinamarquês anunciou na quinta-feira a imposição de restrições de movimento e depois de decidir abater cerca de 17 milhões de visons.



A primeira-ministra dinamarquesa, Mette Frederiksen, disse, num comunicado, que os cidadãos daquela região não poderão deixar os seus municípios nas próximas quatro semanas.



Além disso, durante esse período, a indústria hoteleira da região estará encerrada e todos os eventos culturais e desportivos serão suspensos. As escolas permanecerão abertas.



"A infeção entre as quintas de visons está a aumentar em número e extensão geográfica, sem que medidas preventivas tenham funcionado", admitiu o Statens Serum Institut.



"Novas variantes do novo coronavírus foram encontradas em visons, mostrando sensibilidade reduzida aos anticorpos de várias pessoas com histórico de infeção. Isso é sério, pois pode significar que uma futura vacina de covid-19 será menos eficaz contra a infeção para essas variantes", alertou o instituto dinamarquês.



O Instituto acrescentou que as infeções foram detetadas entre as pessoas que trabalham em quintas de visons, mas também entre a população local.



O instituto acrescenta que cinco variantes do SARS-CoV-2 foram detetadas em visons e que uma delas "exibe menos suscetibilidade a anticorpos de vários indivíduos com infeções anteriores em relação ao vírus não mutado".



Esta variante, afirma o Statens Serum Institut, foi encontrada em cinco quintas de visons e em doze amostras de infeções humanas nos meses de agosto e setembro.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) disse nesta quinta-feira que está em contacto com as autoridades dinamarquesas para se manter a par dos acontecimentos.



Por sua vez, o Ministério da Agricultura sueco confirmou, também nesta quinta-feira, um surto do novo coronavírus em visons na região de Blekinge (sul) que atinge dez quintas.



Depois de tomar conhecimento da situação na Dinamarca, o Governo britânico anunciou que retirou a Dinamarca da sua lista de corredores aéreos seguros.



Os viajantes procedentes da Dinamarca serão obrigados a ficar em quarentena de 14 dias na sua chegada ao Reino Unido.



A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,2 milhões de mortos em mais de 48,1 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

