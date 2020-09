Novas regras podem impor trabalho noturno ou por turnos

Diploma enviado pelo Governo aos parceiros abre a porta a que as empresas possam avançar com alterações nos horários de trabalho, nomeadamente com turnos ou trabalho noturno. Apesar da excecionalidade, especialistas dividem-se sobre se pode haver imposição unilateral.

