Nove concelhos com mais de mil casos em duas semanas. Lisboa já superou os 20 mil infetados

Em nove municípios portugueses foram reportados mais de um milhar de novos casos de infeção pelo coronavírus entre 7 e 20 de dezembro. No período de 25 de novembro a 8 de dezembro eram 12 os concelhos com mais de mil novos casos.



Os mais recentes dados divulgados pela Direção-Geral de Saúde (DGS) mostram que de 7 a 20 de dezembro foram nove os concelhos a registarem pelo menos mil novos contágios.





Lisboa, o concelho mais populoso do país, somou 2.593 contágios adicionais. Nas duas semanas findas a 8 de dezembro o município da capital tinha registado 2.700 casos.Seguem-se Vila Nova de Gaia (1.574) e Sintra (1.523), os únicos outros concelhos a apresentarem uma média diária superior a 100 novos casos. No período anterior o município gaiense tinha somado 2.326 infeções e Sintra tinha registado 1.785.Ainda acima de mil novos casos entre 7 e 20 de dezembro encontram-se Braga (1.233), Vila Nova de Famalicão (1.181), Barcelos (1.160), Porto (1.144), Guimarães (1.144) e Loures (1.004).Nas duas semanas anteriores todos estes concelhos tinham registado mais infeções: Braga (1.746), Vila Nova de Famalicão (1.875), Barcelos (1.400), Porto (1.473), Guimarães (2.041) e Loures (1.026).O município da capital somava, até 20 de dezembro, 20.711 casos confirmados de infeção pelo coronavírus.Seguem-se os concelhos de Sintra, o segundo concelho mais populoso do país, com 14.657, e Vila Nova de Gaia, com 13.095.Guimarães (11.718) e Porto (10.821) são os outros dois municípios acima dos 10 mil casos acumulados.No total são já 67 os concelhos que superam os mil casos confirmados desde o início da pandemia em Portugal, em março.E se nesse lote constam os municípios com maiores populações, casos de vários dos concelhos nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, há também concelhos de menor dimensão a superarem os mil casos.Lisboa 20.711

Sintra 14.657

Vila Nova de Gaia 13.095

Guimarães 11.718

Porto 10.821

Braga 9.006

Vila Nova de Famalicão 8.801

Loures 8.619

Matosinhos 8.164

Gondomar 7.338

Cascais 6.984

Amadora 6.942

Santa Maria da Feira 6.711

Barcelos 6.112

Odivelas 5.960

Maia 5.945

Almada 5.739

Paços de Ferreira 5.692

Paredes 5.382

Oeiras 5.046

Valongo 4.894

Vila do Conde 4.883

Seixal 4.877

Vila Franca de Xira 4.759

Lousada 4.606

Penafiel 4.309

Santo Tirso 4.164

Felgueiras 4.022

Póvoa de Varzim 3.962

Coimbra 3.408

Oliveira de Azeméis 3.113

Setúbal 2.974

Fafe 2.937

Marco de Canavezes 2.637

Amarante 2.617

Trofa 2.551

Ovar 2.487

Leiria 2.352

Mafra 2.281

Chaves 2.252

Barreiro 2.193

Aveiro 2.126

Viseu 2.072

Viana do Castelo 2.000

Moita 1.958

Vila Verde 1.921

Vizela 1.753

Torres Vedras 1.674

Bragança 1.668

Esposende 1.632

Vila Real 1.597

Santarém 1.561

Alenquer 1.455

Guarda 1.422

Figueira da Foz 1.417

Espinho 1.394

Évora 1.312

Águeda 1.267

Montijo 1.263

Palmela 1.224

Póvoa de Lanhoso 1.197

Castelo Branco 1.167

Ílhavo 1.128

Ponte de Lima 1.125

São João da Madeira 1.086

Sesimbra 1.049

Covilhã 1.008

Faro 995

Portimão 969

Loulé 968

Pombal 918

Cinfães 887

Ourém 876

Arouca 874

Portalegre 860

Cantanhede 845

Azambuja 817

Caldas da Rainha 800

Vale de Cambra 797

Albufeira 791

Alcobaça 782

Amares 759

Anadia 749

Lamego 737

Baião 707

Estarreja 627

Seia 619

Fundão 600

Oliveira do Bairro 595

Benavente 582

Lagos 578

Funchal 574

Torres Novas 569

Celorico de Basto 568

Abrantes 560

Vila Pouca de Aguiar 539

Vieira do Minho 539

Valpaços 538

Marinha Grande 538

Caminha 534

Macedo de Cavaleiros 531

Condeixa-a-Nova 531

Albergaria-a-Velha 530

Cartaxo 526

Odemira 515

Peniche 512

Valença 506

Beja 505

Castelo de Paiva 502

Tomar 497

Mealhada 495

Montemor-o-Velho 493

Mirandela 466

Rio Maior 464

Vagos 447

Cabeceiras de Basto 445

Porto de Mós 440

Miranda do Corvo 435

Monção 427

Mondim de Basto 426

Alcochete 419

Mangualde 417

Olhão 416

Montemor-o-Novo 414

Peso da Régua 412

Arcos de Valdevez 411

Silves 392

Ponta Delgada 390

Coruche 385

Castro Daire 382

Penacova 377

Entroncamento 364

Salvaterra de Magos 358

Sever do Vouga 349

Lourinhã 347

Oliveira do Hospital 338

Grândola 336

Arruda dos Vinhos 331

Reguengos de Monsaraz 330

Ribeira Grande 328

Almeirim 324

Vimioso 315

Elvas 313

Tavira 305

Soure 304

Tondela 300

Belmonte 299

Alcanena 297

Resende 296

Murtosa 295

Lousã 291

Montalegre 288

Nelas 286

São Pedro do Sul 282

Santa Cruz 277

Serpa 275

Armamar 272

Sabugal 272

Pinhel 270

Ponte da Barca 267

Vila Real de Santo António 266

Lagoa - Faro 265

Angra do Heroísmo 261

Miranda do Douro 258

Sines 258

Mogadouro 257

Alijó 256

Santiago do Cacém 255

Idanha-a-Nova 246

Mortágua 243

Batalha 236

Sátão 232

Trancoso 229

Mira 222

Sobral de Monte Agraço 220

Freixo de Espada a Cinta 216

Chamusca 215

Ansião 214

Tabuaço 213

Gouveia 212

Estremoz 212

Câmara de Lobos 200

Alcácer do Sal 198

Celorico da Beira 196

Torre de Moncorvo 195

Penamacor 188

Murça 187

Alfândega da Fé 185

Figueira de Castelo Rodrigo 184

Mora 184

Santa Marta de Penaguião 183

Cadaval 182

Terras de Bouro 178

Arganil 176

Nazaré 172

Nisa 170

Tábua 168

Vinhais 168

Gavião 167

Marvão 166

Oliveira de Frades 166

Vila Nova de Cerveira 164

Manteigas 160

Moura 159

Sernancelhe 147

Ponte de Sôr 147

Vila Nova de Foz Côa 144

Melgaço 142

Santa Comba Dão 141

Crato 137

Óbidos 135

Figueiró dos Vinhos 133

Vila Viçosa 132

Redondo 132

Paredes de Coura 129

Tarouca 129

São Brás de Alportel 126

Sertã 126

Vouzela 125

Bombarral 124

Boticas 122

Vendas Novas 118

Vila Flor 112

Praia da Vitória 111

Almeida 110

Aguiar da Beira 109

Alvaiázere 108

Proença-a-Nova 108

Carregal do Sal 104

Mourão 102

Moimenta da Beira 101

Mértola 100

Ribeira da Pena 100

Castelo de Vide 97

Penela 96

Vila Nova de Poiares 96

São João da Pesqueira 96

Vila Franca do Campo 93

Sabrosa 93

Machico 91

Borba 90

Penalva do Castelo 89

Cuba 87

Vila Nova da Barquinha 86

Golegã 86

Vila do Bispo 83

Mação 82

Viana do Alentejo 81

Campo Maior 80

Pampilhosa da Serra 78

Vila Nova de Paiva 78

Arraiolos 78

Monforte 77

Lagoa- Açores 77

Alandroal 75

Mesão Frio 74

Oleiros 71

Castro Marim 71

Alter do Chão 68

Vidigueira 65

Mêda 65

Sardoal 63

Ferreira do Alentejo 63

Constância 62

Ourique 58

Povoação 54

Castro Verde 53

Ferreira do Zêzere 51

Góis 48

Alpiarça 48

Aljustrel 47

Nordeste 46

Monchique 46

Avis 45

Fornos de Algodres 43

Carrazeda de Ansiães 40

Sousel 39

Vila Velha de Rodão 38

Almodôvar 36

Calheta 36

Arronches 34

Pedrógão Grande 32

Aljezur 30

Penedono 30

Castanheira de Pêra 30

Ribeira Brava 27

Fronteira 25

Santana 24

Ponta do Sol 23

Horta 22

Portel 22

Alcoutim 21

São Vicente 19

Vila de Rei 18

Velas 15

Santa Cruz da Graciosa 12

Porto Santo 12

Barrancos 10

Vila do Porto 9

Calheta - Açores 9

Madalena 9

São Roque do Pico 8

Alvito 8

Porto Moniz 7

Santa Cruz das Flores 2

Lajes do Pico 1

Corvo 0

Lajes das Flores 0