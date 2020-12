Concelhos com mais de mil infeções em 2 semanas caem para metade. Guimarães já tem mais casos do que o Porto

Leia Também O que tem de acontecer no seu concelho para evitar as restrições mais graves? Veja no mapa

Entre 25 de novembro e 8 de dezembro foram 12 os municípios a registarem mais de mil novas infeções pelo coronavírus, prosseguindo a tendência de diminuição face às semanas anteriores. Entre 19 de novembro e 2 de dezembro eram 15 os concelhos acima de um milhar de novos casos e uma semana antes esse número ascendia a 25.O número de casos por concelho é calculado pelo Negócios com base na incidência divulgada pela DGS e os dados da população do INE.Nos 14 dias até 8 de dezembro apenas três municípios reportaram mais de dois mil casos, enquanto uma semana antes eram cinco os concelhos acima daquela fasquia.Lisboa, que é o concelho mais populoso do país, registou 2.700 novos contágios, seguindo-se Vila Nova de Gaia (2.326) e Guimarães (2.041). A incidência na capital é de 530 casos por 100 mil habitantes, enquanto em Gaia é de 774 e na cidade-berço ascende a 1.340.Ainda assim, em todos estes municípios a situação epidemiológica melhorou face às semanas anteriores.Existem outros nove concelhos que registaram mais de um milhar de novas infeções nos últimos 14 dias.Vila Nova de Famalicão (1.875), Sintra (1.785), Braga (1.746), Porto (1.473) e Barcelos (1.400) são os municípios que apresentam uma média de pelo menos 100 novos casos por dia neste período.Também Santa Maria da Feira, Matosinhos, Gondomar e Loures superaram os mil novos contágios.De notar que, face à semana anterior, a incidência da covid-19 baixou em 195 dos 308 municípios do país, tendo ficado inalterada em 17 e aumentado em 96.Esta evolução leva a que 58 concelhos baixem de escalão de risco , dos quais 22 deixam de estar nos dois patamares mais graves (risco muito elevado e risco extremo) e sujeitos a restrições mais apertadas. No entanto, note-se que as medidas aplicáveis não se alteram, algo que apenas acontecerá após a renovação já anunciada do estado de emergência, que irá vigorar de 24 de dezembro a 7 de janeiro.Em contrapartida, 15 concelhos subiram para os dois níveis de risco mais severo e foram 34 os municípios que passaram para um escalão de risco mais grave.Em termos de casos acumulados desde o início da pandemia, Lisboa continua a ser o concelho com mais infeções: 18.118. A capital portuguesa somava a 8 de dezembro mais infetados do que a Estónia (16.054), apesar deste país báltico ter 1,3 milhões de habitantes e Lisboa apenas 510 mil.Sintra, o segundo concelho mais populoso do país, contava com 13.134 infetados e Vila Nova de Gaia, o terceiro maior município por população, registava 11.521.Na quarta posição surge Guimarães, com 10.574 infeções, apesar de ser apenas o 15.º concelho mais populoso. O município vimarenense supera o Porto (9.677), que tem mais 64 mil residentes. Note-se queAinda acima dos cinco mil casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia surgem mais 11 concelhos.Além dos cinco municípios já referidos, superam a fasquia dos cinco mil infetados os concelhos de Braga, Vila Nova de Famalicão, Loures e Matosinhos - todos com mais de sete mil casos -, bem como Gondomar, Amadora, Cascais, Santa Maria da Feira, Paços de Ferreira, Odivelas e Maia.Já em termos de percentagem da população que está ou já esteve infetada com o coronavírus os municípios de Paços de Ferreira e Lousada, com 9,6% e 9,4% dos habitantes contagiados.