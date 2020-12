Novo estado de emergência arranca esta quarta-feira com 113 concelhos com medidas mais duras

Leia Também Há 15 concelhos com mais de mil casos em duas semanas. Veja no mapa a situação no seu

O novo estado de emergência, cujas medidas são idênticas às do que agora terminou, entra em vigor às 00:00 desta quarta-feira, 9 de dezembro, e termina pelas 23:59 de 23 de dezembro. No entanto, Marcelo Rebelo de Sousa já anunciou que o estado de exceção será renovado naquela data até 7 de janeiro.São quatro os escalões para classificar os concelhos: risco moderado (com menos de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias), risco elevado (240 a 480 casos), risco muito elevado (480 a 960) e extremamente elevado (mais de 960).Existem agora 113 concelhos nos dois escalões mais elevados de risco pandémico e que, como tal, estão sujeitos a medidas mais rigorosas, destacando-se o recolher obrigatório às 13:00 aos fins de semana, bem como horários mais curtos para os estabelecimentos comerciais.

Nestes 113 municípios residem 5,32 milhões de pessoas, ou seja, mais de metade do país. 1,64 milhões nos concelhos em risco extremo e 3,68 milhões nos concelhos de risco muito elevado.



O mapa de risco voltará a ser revisto a 18 de dezembro, para vigorar durante o próximo estado de emergência que já é sabido voltará a ser renovado até 7 de janeiro.



Todas as regras em vigor atualmente são para manter nas próximas duas semanas em que vigora o próximo período de estado de emergência.





VEJA A LISTA COMPLETA





Concelhos de Risco Moderado

Regras a cumprir





Baixa de Risco Muito Elevado para Moderado

Albufeira Baixa de Risco Elevado para Moderado

Alcoutim Continua em Risco Moderado

Aljezur Continua em Risco Moderado

Aljustrel Continua em Risco Moderado

Almodôvar Continua em Risco Moderado

Alpiarça Continua em Risco Moderado

Alvaiázere Continua em Risco Moderado

Alvito Continua em Risco Moderado

Avis Continua em Risco Moderado

Batalha Baixa de Risco Elevado para Moderado

Beja Continua em Risco Moderado

Benavente Baixa de Risco Elevado para Moderado

Bombarral Continua em Risco Moderado

Borba Continua em Risco Moderado

Cadaval Baixa de Risco Elevado para Moderado

Caldas da Rainha Continua em Risco Moderado

Campo Maior Baixa de Risco Elevado para Moderado

Carrazeda de Ansiães Continua em Risco Moderado

Castanheira de Pêra Continua em Risco Moderado

Castro Marim Continua em Risco Moderado

Castro Verde Continua em Risco Moderado

Constância Baixa de Risco Muito Elevado para Moderado

Coruche Baixa de Risco Muito Elevado para Moderado

Estremoz Baixa de Risco Elevado para Moderado

Ferreira do Alentejo Continua em Risco Moderado

Ferreira do Zêzere Continua em Risco Moderado

Figueiró dos Vinhos Continua em Risco Moderado

Fornos de Algodres Continua em Risco Moderado

Góis Continua em Risco Moderado

Idanha-a-Nova Baixa de Risco Elevado para Moderado

Loulé Continua em Risco Moderado

Lourinhã Continua em Risco Moderado

Mangualde Baixa de Risco Muito Elevado para Moderado

Moimenta da Beira Continua em Risco Moderado

Monforte Baixa de Risco Elevado para Moderado

Mora Baixa de Risco Muito Elevado para Moderado

Moura Continua em Risco Moderado

Nazaré Baixa de Risco Muito Elevado para Moderado

Óbidos Continua em Risco Moderado

Olhão Continua em Risco Moderado

Oliveira de Frades Baixa de Risco Muito Elevado para Moderado

Ourique Continua em Risco Moderado

Paredes de Coura Baixa de Risco Elevado para Moderado

Pedrógão Grande Continua em Risco Moderado

Ponte de Sor Baixa de Risco Elevado para Moderado

Portel Continua em Risco Moderado

Porto de Mós Baixa de Risco Elevado para Moderado

Proença-a-Nova Baixa de Risco Muito Elevado para Moderado

Redondo Baixa de Risco Elevado para Moderado

Ribeira de Pena Baixa de Risco Elevado para Moderado

Salvaterra de Magos Baixa de Risco Elevado para Moderado

Santa Comba Dão Continua em Risco Moderado

Santiago do Cacém Continua em Risco Moderado

São Brás de Alportel Continua em Risco Moderado

São João da Pesqueira Baixa de Risco Elevado para Moderado

Sernancelhe Continua em Risco Moderado

Sertã Continua em Risco Moderado

Silves Continua em Risco Moderado

Sousel Continua em Risco Moderado

Tábua Continua em Risco Moderado

Tabuaço Continua em Risco Moderado

Tavira Continua em Risco Moderado

Tondela Baixa de Risco Elevado para Moderado

Vendas Novas Continua em Risco Moderado

Viana do Alentejo Baixa de Risco Elevado para Moderado

Vidigueira Continua em Risco Moderado

Vila de Rei Continua em Risco Moderado

Vila Flor Continua em Risco Moderado

Vila Nova da Barquinha Baixa de Risco Elevado para Moderado

Vila Real de Santo António Continua em Risco Moderado

Vila Velha de Ródão Continua em Risco Moderado

Vila Viçosa Baixa de Risco Elevado para Moderado

Concelhos de Risco Elevado

Regras a cumprir



Alcácer do Sal Continua em Risco Elevado

Alcobaça Continua em Risco Elevado

Alcochete Continua em Risco Elevado

Alenquer Continua em Risco Elevado

Almeida Continua em Risco Elevado

Almeirim Continua em Risco Elevado

Alter do Chão Sobe de Risco Moderado para Risco Elevado

Amadora Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Arganil Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Arraiolos Sobe de Risco Moderado para Risco Elevado

Arronches Continua em Risco Elevado

Arruda dos Vinhos Continua em Risco Elevado

Barrancos Sobe de Risco Moderado para Risco Elevado

Carregal do Sal Sobe de Risco Moderado para Risco Elevado

Cascais Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Castelo de Vide Sobe de Risco Moderado para Risco Elevado

Castro Daire Continua em Risco Elevado

Celorico da Beira Baixa de Risco Extremamente Elevado para Risco Elevado

Coimbra Continua em Risco Elevado

Elvas Continua em Risco Elevado

Entroncamento Continua em Risco Elevado

Évora Continua em Risco Elevado

Faro Continua em Risco Elevado

Figueira de Castelo Rodrigo Baixa de Risco Extremamente Elevado para Risco Elevado

Fronteira Sobe de Risco Moderado para Risco Elevado

Fundão Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Golegã Sobe de Risco Moderado para Risco Elevado

Grândola Continua em Risco Elevado

Lagoa Continua em Risco Elevado

Lagos Continua em Risco Elevado

Leiria Continua em Risco Elevado

Lousã Continua em Risco Elevado

Mação Continua em Risco Elevado

Mafra Continua em Risco Elevado

Marinha Grande Continua em Risco Elevado

Mealhada Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Mêda Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Melgaço Continua em Risco Elevado

Mértola Sobe de Risco Moderado para Risco Elevado

Mesão Frio Continua em Risco Elevado

Mira Continua em Risco Elevado

Mogadouro Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Moita Sobe de Risco Moderado para Risco Elevado

Monção Continua em Risco Elevado

Monchique Sobe de Risco Moderado para Risco Elevado

Montalegre Continua em Risco Elevado

Montemor-o-Novo Continua em Risco Elevado

Montemor-o-Velho Continua em Risco Elevado

Montijo Continua em Risco Elevado

Nelas Continua em Risco Elevado

Odivelas Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Oeiras Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Oleiros Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Oliveira do Hospital Sobe de Risco Moderado para Risco Elevado

Ourém Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Palmela Continua em Risco Elevado

Penalva do Castelo Continua em Risco Elevado

Penamacor Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Penedono Continua em Risco Elevado

Penela Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Peniche Continua em Risco Elevado

Peso da Régua Continua em Risco Elevado

Pinhel Sobe de Risco Moderado para Risco Elevado

Pombal Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Portimão Continua em Risco Elevado

Odemira Sobe de Risco Moderado para Risco Elevado

Reguengos de Monsaraz Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Resende Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Sabrosa Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Santa Marta de Penaguião Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Santarém Continua em Risco Elevado

São Pedro do Sul Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Seixal Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Sesimbra Continua em Risco Elevado

Setúbal Continua em Risco Elevado

Sever do Vouga Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Sines Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Sintra Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Sobral de Monte Agraço Continua em Risco Elevado

Terras de Bouro Continua em Risco Elevado

Tomar Continua em Risco Elevado

Torres Novas Continua em Risco Elevado

Trancoso Continua em Risco Elevado

Vagos Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Vila do Bispo Continua em Risco Elevado

Vila Franca de Xira Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Vila Nova de Cerveira Continua em Risco Elevado

Vila Nova de Foz Côa Baixa de Risco Muito Elevado para Risco Elevado

Vila Nova de Poiares Continua em Risco Elevado

Vinhais Continua em Risco Elevado

Viseu Continua em Risco Elevado

Vouzela Sobe de Risco Moderado para Risco Elevado

Concelhos em Risco Muito Elevado e Extremamente Elevado

Regras a cumprir

Águeda Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Aguiar da Beira Sobe de Risco Moderado para Muito ou Extremamente Elevado

Alandroal Sobe de Risco Moderado para Muito ou Extremamente Elevado

Albergaria-a-Velha Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Alcanena Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Alfândega da Fé Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Alijó Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Almada Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Amarante Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Amares Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Anadia Sobe de Risco Moderado para Muito ou Extremamente Elevado

Ansião Sobe de Risco Moderado para Muito ou Extremamente Elevado

Arcos de Valdevez Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Arouca Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Aveiro Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Azambuja Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Baião Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Barreiro Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Boticas Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Bragança Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Caminha Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Cantanhede Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Cartaxo Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Castelo Branco Sobe de Risco Elevado para Muito ou Extremamente Elevado

Castelo de Paiva Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Celorico de Basto Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Chamusca Sobe de Risco Elevado para Muito ou Extremamente Elevado

Cinfães Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Condeixa-a-Nova Sobe de Risco Elevado para Muito ou Extremamente Elevado

Covilhã Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Crato Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Cuba Sobe de Risco Elevado para Muito ou Extremamente Elevado

Estarreja Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Figueira da Foz Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Gondomar Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Gouveia Sobe de Risco Moderado para Muito ou Extremamente Elevado

Guarda Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Ílhavo Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Lamego Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Lisboa Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Loures Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Maia Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Manteigas Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Marco de Canaveses Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Matosinhos Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Miranda do Douro Sobe de Risco Elevado para Muito ou Extremamente Elevado

Mirandela Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Mortágua Sobe de Risco Elevado para Muito ou Extremamente Elevado

Mourão Sobe de Risco Moderado para Muito ou Extremamente Elevado

Murça Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Murtosa Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Oliveira de Azeméis Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Oliveira do Bairro Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Ovar Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Pampilhosa da Serra Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Penacova Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Ponte da Barca Sobe de Risco Elevado para Muito ou Extremamente Elevado

Ponte de Lima Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Porto Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Rio Maior Sobe de Risco Elevado para Muito ou Extremamente Elevado

Sabugal Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Sardoal Sobe de Risco Elevado para Muito ou Extremamente Elevado

Sátão Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Seia Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Serpa Sobe de Risco Elevado para Muito ou Extremamente Elevado

Soure Sobe de Risco Elevado para Muito ou Extremamente Elevado

Tarouca Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Torre de Moncorvo Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Torres Vedras Sobe de Risco Elevado para Muito ou Extremamente Elevado

Vale de Cambra Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Valongo Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Viana do Castelo Sobe de Risco Elevado para Muito ou Extremamente Elevado

Vila Nova de Gaia Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Vila Nova de Paiva Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Vila Pouca de Aguiar Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Vila Real Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Vila Verde Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Vimioso Sobe de Risco Elevado para Muito ou Extremamente Elevado

Armamar Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Barcelos Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Belmonte Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Braga Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Cabeceiras de Basto Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Chaves Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Espinho Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Esposende Sobe de Risco Elevado para Muito ou Extremamente Elevado

Fafe Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Felgueiras Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Freixo de Espada à Cinta Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Gavião Sobe de Risco Elevado para Muito ou Extremamente Elevado

Guimarães Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Lousada Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Macedo de Cavaleiros Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Marvão Sobe de Risco Moderado para Muito ou Extremamente Elevado

Miranda do Corvo Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Mondim de Basto Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Nisa Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Paços de Ferreira Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Paredes Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Penafiel Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Portalegre Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Póvoa de Lanhoso Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Póvoa de Varzim Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Santa Maria da Feira Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Santo Tirso Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

São João da Madeira Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Trofa Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Valença Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Valpaços Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Vieira do Minho Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Vila do Conde Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Vila Nova de Famalicão Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado

Vizela Continua em Risco Muito ou Extremamente Elevado