A incidência da pandemia, medida pelo número de casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, diminuiu em duas centenas de concelhos portugueses na semana de 25 de novembro a 2 de dezembro, segundo os dados divulgados esta segunda-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).Comparando os dados referentes de 25 de novembro a 2 de dezembro e os de 12 a 25 de novembro, o número de casos por 100 mil residentes em 14 dias caiu em 200 municípios, ficou inalterado em 14 e aumentou em 94.A maior descida neste indicador, utilizado para classificar os concelhos por escalões de risco, registou-se em Freixo de Espada à Cinta, com um decréscimo de mil casos por 100 mil residentes. Ainda assim, este concelho apresenta uma incidência de 2.153 casos por 100 mil habitantes, o valor mais elevado em todo o país, tal como, aliás, já sucedia uma semana antes.No extremo oposto encontra-se Marvão, com uma subida de 699 para 1.398 casos por 100 mil habitantes, o que levou este concelho alentejano a passar de risco muito elevado para risco extremo.Apenas dois concelhos apresentam a 2 de dezembro mais de 2 mil casos por 100 mil residentes. Além de Freixo de Espada à Cinta, só Mondim de Basto supera aquela fasquia, contabilizando 2.040 casos por 100 mil habitantes. Uma semana antes eram cinco os municípios acima daquela barreira.Na terceira posição em termos de incidência surge Gavião, com 1.931 casos por 100 mil habitantes. Seguem-se Trofa (1.848), Guimarães (1.814), Vila Nova de Famalicão (1.789) e Fafe (1.656).São 32 os concelhos que registam mais de mil casos por centena de milhar de residentes, menos 16 do que os 48 municípios acima daquela marca a 25 de novembro.