Há 15 concelhos com mais de mil casos em duas semanas. Veja no mapa a situação no seu

Nas duas semanas de 19 de novembro a 2 de dezembro foram 15 os municípios a registar pelo menos mil novos contágios pelo coronavírus. Contudo, uma semana antes o número de concelhos com mil ou mais novos casos em 14 dias ascendia a 25, revelam os dados da Direção-Geral de Saúde (DGS).Os 10 concelhos que baixaram da fasquia dos mil novos casos em 14 dias são: Almada, Cascais, Fafe, Felgueiras, Lousada, Paços de Ferreira, Paredes, Penafiel, Santo Tirso e Valongo.Isto significa que, com exceção de Almada e Cascais, os municípios que reduziram os novos contágios para menos de um milhar são todos no Norte. Mais. Cinco destes concelhos pertencem às subregiões do Ave e do Tâmega e Sousa e incluem alguns dos territórios onde a segunda vaga pandémica mais se fez sentir.O município da capital é o que regista mais novos contágios neste período: 2.833. Lisboa, que é também o concelho mais populoso do país, é o único município a superar a média de 200 novos casos por dia nas duas semanas contabilizadas.Guimarães deixa de ser o concelho com mais casos, somando 2.763 infeções entre 19 de novembro e 2 de dezembro. No entanto, a incidência na cidade-berço é de 1.814 casos por 100 mil habitantes, contra os 556 de Lisboa.A fechar o "pódio" encontra-se Vila Nova de Gaia, o terceiro concelho mais populoso, com 2.704 novos casos nestes 14 dias.Seguem-se Vila Nova de Famalicão (2.356) e Braga (2.134), que completam o lote de municípios acima dos dois mil novos contágios.Ainda acima dos 1.400 casos, que equivale a uma média de 100 casos por dia, encontram-se Sintra (1.800), Santa Maria da Feira (1.711), Porto (1.657), Barcelos (1.652) e Gondomar (1.434).Somando os novos casos registados entre 6 e 19 de novembro e os de 19 de novembro a 2 de dezembro, Guimarães é o concelho com mais novas infeções pelo coronavírus.O município minhoto reportou 6.331 contágios nesse período, superando Lisboa, que contabilizou 6.017, e Vila Nova de Gaia, que somou 5.955 infeções.Acima dos quatro mil novos casos surgem ainda Vila Nova de Famalicão (4.801), Braga (4.364) e Porto (4.029).Apesar de ser o segundo concelho com mais habitantes, Sintra apenas ocupa a sétima posição, com 3.765 novas infeções, ligeiramente acima de Santa Maria da Feira (3.758). Também Gondomar (3.431), Barcelos (3.201) e Matosinhos (3.155) registaram mais de três mil novos contágios nestas quatro semanas.São 37 os concelhos que contabilizaram mais de mil novas infeções entre 6 de novembro e 2 de dezembro.