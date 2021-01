Novo estado de emergência e confinamento geral aprovados no Parlamento

O decreto presidencial com a proposta de renovação do estado de emergência foi aprovado esta quarta-feira no Parlamento com os votos favoráveis do PS, PSD, CDS e PAN."Estamos num esforço muito difícil de mobilização da sociedade portuguesa", reconheceu o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, porta-voz do Governo no debate que precedeu a votação no hemiciclo. Para o governante, a adoção de restrições requer um "equilíbrio muito difícil" de forma a preservar as liberdades e a o tecido económico português, mas acredita que o Executivo tem feito o melhor possível dadas as "circunstâncias complexas" da pandemia.Para Ricardo Baptista Leite do PSD, as medidas do Governo têm sido insuficientes. Durante a sua intervenção, o deputado disse não perceber porque é que a ajuda disponibilizada pelo partido, aquando do conselho estratégico nacional, foi ignorada. Em relação ao futuro, Ricardo Baptista Leite espera que o "sofrimento" associado ao novo confinamento "não seja em vão".À semelhança do PSD e do Governo, o PAN e o CDS acreditam que o agravamento das restrições é justificado pelos números de infeções diárias de SARS-Cov-2 que têm sido divulgados na última semana.Tal como foi referido na reunião do Infarmed desta terça-feira, a situação epidemiológica poderá levar Portugal a atingir a marca dos 14 mil casos diários, o que resultaria em cerca de 150 óbitos por dia."Para que fique claro, entre os 193 membros das Nações Unidas, ou seja, entre todos os países do mundo, somos o 7º pior do mundo em número de mortes por covid-19 por milhão de habitantes", observou o deputado Telmo Correia. O membro do CDS-PP acusa o Governo de ter preferido "agradar em vez de proteger" os portugueses, optando por aliviar as restrições na quadra natalícia. O deputado incitou o Governo a apertar agora as restrições, lamentando, no entanto, que a Assembleia da República não tivesse sido informada, antes da votação da renovação do estado de emergência, das medidas que António Costa se prepara para implementar.O PAN também manifestou relutância em "passar cheques em branco ao Governo" e apelou assim ao sentido de responsabilidade do primeiro-ministro.Para já, sabe-se que será proibida a circulação na via pública entre os dias 15 e 30 de janeiro (período em que vai vigorar o novo estado de emergência), havendo exceções para os dias 17 e 24 por causa das eleições presidenciais.O tema do sufrágio serviu de munição para vários partidos atacarem o Governo. "Vamos ter também uma eleição presidencial e, apesar dos sucessivos alertas do PAN, o processo vai decorrer atabalhoadamente", criticou a deputada Inês Sousa Real. "Não podemos ter eleições presidenciais completamente descontroladas", declarou depois André Ventura, que votou contra a renovação do estado de emergência.Além do Chega, a Iniciativa Liberal também votou contra o documento por considerar que implica "limitações de liberdades desnecessárias". João Cotrim Figueiredo acusou ainda o Executivo de ter "falhado na resposta à pandemia" e de ter havido "descoordenação e erros de casting".Tal como tem acontecido nas últimas renovações, Os Verdes e o PCP também votaram contra mais um estado de emergência, argumentando que o mesmo não resolve os "problemas urgentes" da pandemia, como a situação dos lares, a crise social e a vulnerabilidade do SNS.Quanto ao Bloco de Esquerda, o partido disse ter a "certeza de que hoje é mais visível do que antes a necessidade do estado de emergência" e afirmou não ser "contra esse pedido", mas acabou por se abster na votação por não compreender "por que têm tardado tanto as respostas óbvias". O Bloco, pela voz de Pedro Filipe Soares, terminou a sua intervenção apelando uma vez mais à requisição dos meios privados para auxiliar no combate à pandemia da covid-19.