Novo estado de emergência aponta ensino à distância e permite contratar médicos estrangeiros

O decreto presidencial para a renovação do estado de emergência refere expressamente a possibilidade de contratar profissionais de saúde formados no estangeiro e do recurso ao ensino à distância, apontando para a necessidade de um confinamento mais restritivo.



Pedro Nunes Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 21:26







Assine já 1€/1 mês



...







Na nota divulgada no site da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa refere que "os peritos insistem que a intensidade e eficácia das medidas restritivas, em particular um confinamento mais rigoroso, é diretamente proporcional à eficácia e rapidez da desaceleração de novos casos, em seguida de internamentos e finalmente de óbitos". Desta feita, é expressamente autorizada ao Governo "a proibição ou limitação de aulas presenciais, o adiamento, alteração ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos de

avaliação e a suspensão ou recalendarização de provas de exame".



Assim, o chefe de Estado abre a porta ao recurso ao ensino à distância, permanecendo os estabelecimentos de ensino de portas fechadas.



Outra das novidades do decreto é a possibilidade de serem "mobilizados para a prestação de cuidados de saúde quaisquer profissionais de saúde reformados e reservistas ou que tenham obtido a sua

qualificação no estrangeiro".



Desta feita, é expressamente autorizada ao Governo "a proibição ou limitação de aulas presenciais, o adiamento, alteração ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos deavaliação e a suspensão ou recalendarização de provas de exame".Assim, o chefe de Estado abre a porta ao recurso ao ensino à distância, permanecendo os estabelecimentos de ensino de portas fechadas.Outra das novidades do decreto é a possibilidade de serem "mobilizados para a prestação de cuidados de saúde quaisquer profissionais de saúde reformados e reservistas ou que tenham obtido a suaqualificação no estrangeiro".



O Presidente da República indica que já enviou ao Parlamento o decreto, que foi aprovado pelo Governo. A Assembleia da República irá debater o diploma esta quinta-feira, estando já garantida a sua aprovação.



Leia





O decreto presidencial para a renovação do estado de emergência, de 31 de janeiro a 14 de fevereiro, prevê a possibilidade do ensino à distância, a mobilização de profissionais de saúde formados no estrangeiro, frisando a necessidade de um confinamento apertado.O decreto não apresenta outras mudanças significativas face ao anterior, que já previa a limitação da circulação internacional.O Presidente da República indica que já enviou ao Parlamento o decreto, que foi aprovado pelo Governo. A Assembleia da República irá debater o diploma esta quinta-feira, estando já garantida a sua aprovação.Leia aqui o decreto presidencial Saber mais decreto estado de emergência fecho de fronteiras ensino à distância Marcelo Rebelo de Sousa covid

Novo estado de emergência aponta ensino à distância e permite contratar médicos estrangeiros









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.