Costa assume que aulas devem regressar com ensino à distância

O primeiro-ministro assumiu esta quarta-feira à noite que as aulas deverão regressar mas com ensino à distância. O decreto presidencial de renovação do estado de emergência já deixava antever essa solução.

