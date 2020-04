Novo máximo diário de mortes em Espanha eleva óbitos acima dos 10.000

Morreram 950 pessoas em Espanha, infetadas com coronavírus, nas últimas 24 horas. É o maior número de mortes de que há registo no dia, e que eleva o total a 10.003 vítimas desde o início da crise pandémica.

As mortes acontecem num contexto em que já existem 110.238 pessoas contagiadas com o novo coronavírus, das quais 27.000 conseguiram a cura mas 54.000 estão hospitalizadas.

Paralelamente, há outros números a serem divulgados em Espanha, também relacionados com a pandemia, e que constituem outro motivo de preocupação: os pedidos de subsídio de desemprego em Espanha dispararam quase 10% em março, assistindo-se ao maior salto mensal de que há registo, em plena crise pandémica. Um número que pesa numa nação que tem das taxas de desemprego mais altas entre os países desenvolvidos, de 13,8%.









Os números em Espanha enegrecem mas ficam, ainda assim, atrás dos verificados em Itália. Desde o início do surto no país transalpino, estão contabilizados 110.574 casos de infeção pelo novo coronavírus, tendo 13.155 pessoas morrido, de acordo com os dados divulgados no dia de ontem. O número de novas mortes, 727, foi o mais baixo desde 26 de março, embora os novos casos tenham subidos mais que no dia anterior.