Novo recorde: Portugal administrou 158 mil doses de vacinas contra a covid-19

Esta quinta-feira, dia 8 de julho, foram contabilizadas em Portugal 158 mil inoculações contra a covid-19, informou a task-force que coordena o processo de vacinação no país. Trata-se de um novo recorde diário, refere a task-force liderada por Henrique Gouveia e Melo."Esta nova marca só foi possível com a compreensão e paciência de todos os utentes e o profissionalismo e a entrega dos profissionais dos centros de vacinação que dão, diariamente, o seu melhor", refere, em comunicado, a task-force. As filas de espera nos centros de vacinação têm sido notícia, com os tempos de espera a aumentar devido à sobreposição da administração da segunda dose da AstraZeneca e os habituais agendamentos.Para responder às filas nos centros de vacinação, foi lançado esta semana um esquema de semáforos, onde os utentes podem consultar online o tempo de espera do centro de vacinação onde receberão a vacina.No mesmo comunicado, a task-force dá conta da confirmação da "estimativa divulgada ontem", que apontava para "mais de 611 mil pessoas" vacinadas no espaço de "quatro dias". Na segunda-feira, a task-force já tinha anunciado que tinha sido alcançado um novo máximo, através da administração de 154 mil doses num dia.Esta semana arrancou o autoagendamento da vacina a partir dos 27 anos, na segunda-feira, e já a meio da semana, para os utentes com idade igual ou superior a 25 anos.