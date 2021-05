Vacinação acelera e Portugal avança ao ritmo da UE

O plano de vacinação em Portugal está a avançar ao mesmo ritmo que no conjunto da União Europeia. De acordo com os dados oficiais, Portugal tem neste momento 25% da população com pelo menos uma dose da vacina, um número que coincide com a média para o conjunto da União Europeia.





No Velho Continente, os países mais avançados são o Reino Unido e Malta, com taxas de vacinação (com uma dose) de toda a população ligeiramente superiores a 50%. Seguem-se a Hungria, com cerca de 42%, e depois a Finlândia, em torno de 30%.





Na Alemanha, esta taxa é de 28%. Itália está alinhada com Portugal, enquanto países como França, Irlanda, Dinamarca ou Holanda estão abaixo dos níveis portugueses.





E as perspetivas sobre o ritmo de vacinação parecem agora ser mais risonhas, em Portugal como na UE. “A vacinação está a ganhar velocidade em toda a UE: acabámos de passar os 150 milhões de vacinas” administradas, anuncia a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa mensagem na rede social Twitter, citada pela Lusa.





“Teremos doses suficientes para vacinar 70% dos adultos da UE até julho”, garante ainda a líder do executivo comunitário, o que poderia assegurar a tão almejada imunidade de grupo.





Mais de 200 mil inscritos para serem vacinados





Entretanto, em Portugal, a “task force” que coordena a vacinação contra a covid-19 garantiu ontem que as perturbações de agendamento dos últimos dias “já estão identificadas”, estimando que este processo misto funcione “sem problemas significativos” na próxima semana. “Todas as perturbações já estão identificadas, estando em curso a correção tão expedita quanto possível, estimando-se que este processo de agendamento misto esteja a funcionar sem problemas significativos na próxima semana”, adiantou à Lusa fonte da estrutura que é liderada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo.





Em causa está a grande afluência de pessoas para receberem a vacina em alguns centros de vacinação, resultante de uma sobreposição de agendamentos, como aconteceu nos últimos dias em Sintra e em Coimbra, o que resultou em grandes ajuntamentos de utentes e, em alguns casos, em várias horas de espera para serem atendidos.





Segundo a “task force”, desde 23 de abril, dia em que entrou em funcionamento o portal destinado ao autoagendamento para a vacinação, cerca de 206 mil pessoas já se inscreveram para tomar a vacina contra a covid-19.





E o otimismo da Comissão também se sente em Portugal. “Com a entrada da fase 2 do plano de vacinação e uma maior disponibilidade de vacinas por parte das empresas farmacêuticas fornecedoras, o ritmo de vacinação encontra-se em aumento significativo, prevendo-se, nas próximas semanas, atingir um ritmo diário de cerca de 100 mil inoculações”, reiterou a mesma fonte.



* Com Lusa





