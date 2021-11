Novos casos de covid ao nível do pico da última vaga

Portugal contabilizou na quarta-feira mais 3.773 novos casos de covid-19, um número que não era tão alto desde finais de julho, no pico da quarta vaga da pandemia, segundo os dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).





A quarta vaga da pandemia de covid-19 em Portugal teve início em meados de junho, com uma subida expressiva de novos casos, e começou a recuar em finais de agosto. O seu pico verificou-se precisamente no final do mês de julho: a 21 de julho foram registados 4.376 novos casos e nos dois dias seguintes os número de novas infeções ainda se mantiveram elevados. E desde 23 de julho, precisamente há quatro meses, quando foram contabilizadas 3.794 novas infeções de SARS-CoV-2, que não se registaram tantos casos.





A incidência nacional (novos casos em 100 mil habitantes, nos últimos 14 dias) é agora de 251,1, contra os anteriores 228,9 do boletim de segunda-feira. Este valor ultrapassa a “linha vermelha” de 240 novos casos diários.





O R(t), ou o índice de transmissibilidade, é de 1,20 a nível nacional, mantendo-se também acima da linha vermelha de 1.





Bruxelas pede terceira dose





Com o número de casos a subir, a Comissão Europeia apelou aos Estados-membros para administrarem a terceira dose da vacina a toda a população elegível a partir dos 18 anos. A presidente Ursula von der Leyen, através do Twitter, defendeu que “as doses de reforço devem estar disponíveis para todos os adultos, com prioridade para pessoas com mais de 40 anos e pessoas vulneráveis”.





A mensagem surgiu depois de o Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) ter emitido uma recomendação no mesmo sentido. “Temos de acelerar a vacinação para controlar a pandemia”, afirmou a líder da Comissão Europeia.