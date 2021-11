Portugal com mais 3.773 casos de infeção e 17 mortes. Desde 23 de julho que não havia tantos casos

Portugal contabiliza mais 3.773 casos de covid-19 nas últimas 24 horas e 17 mortes, revela o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS).A ministra da Saúde já havia avançado esta manhã que Portugal ultrapassaria esta quarta os 3 mil casos . Desde dia 23 de julho que o número de novas infeções não era tão elevado.A região de Lisboa e Vale do Tejo concentra o maior número de casos (1.126), seguida pela região Norte do país (1.090). A Madeira é a região do país com menor número de casos (70), seguida pelos Açores (105).Das 17 mortes que constam deste boletim, sete foram registadas na região Centro, logo seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com seis óbitos.O número de pessoas internadas continua a subir. O boletim desta quarta mostra que existem mais 32 pessoas internadas em Portugal, totalizando agora 681 utentes internados. Também há mais 12 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos (UCI), elevando este número para 105.Há mais 1.494 pessoas recuperadas da covid-19.O boletim da DGS faz um novo ponto de situação sobre a incidência e também o índice de transmissibilidade, indicadores que continuam a aumentar.A incidência nacional é agora de 251,1, contra os anteriores 228,9 do boletim de segunda-feira. Já a incidência no continente subiu para 251,3, contra os anteriores 228,8.O R(t) é de 1,20 tanto a nível nacional como no continente.(notícia atualizada)