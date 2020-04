A Europa continua a ser o continente mais afetado, com 1.399.779 casos confirmados e 126.223 óbitos.



Os Estados Unidos são o país mais atingido pela doença covid-19, com 980.008 casos de contágio e 55.637 mortes.



Contudo, a agência noticiosa francesa adverte que o número de casos diagnosticados poderá refletir apenas uma fração do número total de infeções no planeta, uma vez que vários países apenas estão a testar os casos graves.





Mais de três milhões de pessoas foram contagiadas pelo novo coronavírus em todo o mundo, 80% das quais na Europa e nos Estados Unidos da América, de acordo com o último balanço feito hoje, às 20:50, pela agência France-Presse.Pelo menos 3.003.344 casos de infeção pelo SARS-CoV-2, assim como 209.388 mortes, foram registados no mundo inteiro desde o início da pandemia.