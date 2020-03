Número de mortos em Espanha ultrapassa os mil

19.980) e 1.002 mortes.

O número de mortos em Espanha devido ao novo coronavírus ultrapassou esta sexta-feira os mil mortos, anunciou o governo espanhol. De acordo com a última atualização, foram confirmados quase 20 mil casos (Nas últimas 24 horas, foi registado um aumento de 170 mortes e quase mais dois mil infetados pela Covid-19.

Nas últimas 24 horas, Espanha registou 2.833 novos casos de Covid-19, um aumento de 16,5% em relação a quinta-feira, e mais 235 mortes.





Segundo o diretor do Centro de Alertas e Emergências de Saúde daquele Ministério, Fernando Simón, 1.141 pacientes estão internados em unidades de cuidados intensivos.

Infetados disparam na Alemanha



A Alemanha confirmou até hoje 13.957 casos de infeção pelo novo coronavírus, um aumento de 2.958 desde o balanço do dia anterior, revelou o Instituto Robert Koch, autoridade responsável pela prevenção e controlo de doenças.

Os dados oficiais indicam ainda que há 31 vítimas mortais na Alemanha, o terceiro país com mais casos da Europa e o quinto mais afetado do mundo.

Os estados federados da Renânia do Norte-Vestefália, Baviera e Bade-Vurtemberga registam o maior número de infetados com o coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19, somando os três mais de metade dos casos registados no país.

O governo anunciou, ao início da semana, um conjunto de medidas restritivas "sem precedentes". Esta quinta-feira, a ministra da defesa, Annegret Kramp-Karrenbauer revelou ter convocado militares na reserva para ajudar a combater a propagação do novo coronavírus.