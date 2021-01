Portugal com mais 7.502 casos e 102 mortos por covid-19. Novo máximo nos internamentos

Depois de quatro dias com cerca de 10 mil novos casos por dia, o número recuou para 7.502 casos no relatório da DGS divulgado este domingo. O número de vítimas mortais voltou a superar os 100, mas foi inferior aos dois últimos dias.

Já nos internamentos a realidade é diferente, com o crescimento recente de infetados a pressionar ainda mais os hospitais. O boletim dá conta de mais 215 doentes internados, elevando o total para 3.770, um novo máximo. Nos cuidados intensivos estão agora 558 pacientes com covid-19, mais 18 do que no dia anterior e também um novo máximo.

O total de casos ativos subiu para 106.778, o número mais elevado de sempre, tendo em conta que há apenas 3.028 recuperados nas últimas 24 horas.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que registou mais novos casos – 2.752 – superando o Norte, que contabilizou 2.600. O que significa que as duas regiões têm agora um peso aproximado nas novas infeções, representando 72% do total. No Centro registaram-se 1.362 infetados, 373 no Alentejo, 285 no Algarve, 67 na Madeira e 63 nos Açores.

O boletim divulgado hoje foi o terceiro consecutivo com mais de 100 mortos, embora ligeiramente abaixo dos 111 declarados na véspera e dos 118 do dia anterior. A taxa de letalidade continua na casa dos 1,6%.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região com mais óbitos (39), seguida do Norte (27), do Centro (25), Alentejo (7) e Algarve (4). Nas regiões Autónomas não foram registados óbitos.

Os números de hoje confirmam os últimos sete dias como a semana mais grave desde o início da pandemia, com uma média de 8.062 novos casos e 98 mortos por dia. Portugal regista já 483.689 casos de covid-19 e 7.803 óbitos desde o início da pandemia.

Por faixas etárias, é acima dos 80 anos que se concentra o maior número de óbitos, representando mais de metade do total (5.255). Entre os 70 e os 79 anos há 1.018 mortos do sexo masculino e 583 do feminino.





(Notícia atualizada às 14h50)