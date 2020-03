Pandemia leva portugueses a comprar mais azeite, lixívia e toalhitas

Estudo da Kantar para a Centromarca revela que as famílias reforçaram a compra de bens alimentares e de produtos de limpeza. As compras online estão a crescer e os carrinhos ficam cada vez mais cheios.

A corrida dos portugueses aos supermercados intensificou-se em março, mas os efeitos da covid-19 na despensa das famílias já se fez sentir no mês anterior. Um estudo publicado esta terça-feira pela Centromarca, produzido pela Kantar, revela que durante o mês de fevereiro, os gastos no supermercado aumentaram, em média, 13%. Por cada ida às compras, os consumidores gastaram cerca de 39,4 euros.



Ao mesmo tempo, o número de deslocações às superfícies comerciais diminuiu em comparação com o mesmo período do ano passado, em detrimento da escolha pelas compras online. Só em fevereiro, quando os sinais de alerta se intensificaram em Portugal, as compras virtuais aceleraram 13%. Nos dois primeiros meses do ano, os clientes das lojas online gastaram em média 60,5 euros por cada compra.