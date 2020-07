Parques de diversão e salões de dança já podem abrir

O Governo deu mais um passo no processo de desconfinamento em Portugal, permitindo a reabertura dos equipamentos de diversão e similares, onde se incluem os "salões de dança ou de festa, os parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças, bem como outros locais ou instalações semelhantes às anteriores".



De acordo com um despacho publicado em Diário da República e assinado pelo ministro da Economia, estas instalações podem reabrir desde que "observem as orientações e instruções definidas pela Direção-Geral da Saúde, em parecer técnico especificamente elaborado para o efeito", sendo que a entidade já aprovou um conjunto de orientações e instruções para o efeito.





Segundo a mesma fonte, o funcionamento dos parques de diversão e salões de dança continua proibida nos locais onde se mantém a situação de calamidade ou a de contingência, pelo que continuarão fechados em toda a Área Metropolitana de Lisboa (AML). Só onde está em vigor o estado de alerta poderão funcionar.O despacho assinado por Sisa Vieira entrou em vigor assim que foi publicado, pelo que os equipamentos autorizados podem abrir já a partir desta quinta-feira.Numa nota, a Associação dos Profissionais Itinerantes Certificados (APIC), que organizou vários protestos a exigir a retoma da atividade, congratulou-se com a autorização do funcionamento dos equipamentos pelo Governo. "É oficial. Terminadas as manifestações dos Profissionais Itinerantes Certificados.Conseguimos. Sangue, Suor, Sacrifícios com muita despesa e determinação", refere Luís Paulo Fernandes da APIC na nota. Devido ao surto de covid-19, os negócios itinerantes em eventos culturais, feiras, festas, romarias e circos, a maioria das quais canceladas, ficaram comprometidos.A retoma da atividade, que foi suspensa por causa da pandemia de covid-19, tem vindo a ser reclamada pela Associação dos Profissionais Itinerantes Certificados (APIC), que organizou vários protestos por não "entender porque é que a atividade não podia recomeçar.Em 05 de maio, a Assembleia da República aprovou um diploma do grupo parlamentar comunista, com a abstenção do PS, PSD, CDS e IL, que cria um regime de apoio à atividade dos feirantes. Apesar de aprovado na generalidade, o diploma ainda não é lei, dado que é necessário ser discutido e votado na especialidade na comissão, no caso a de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.O Governo reúne-se hoje em conselho de ministros e, segundo disse ontem António Costa, deverá renovar o estado de calamidade em 19 freguesias da AML. Poderá contudo aprovar novas medidas de desconfinamento.No último despacho com as medidas de contenção eram estas as instalações que estavam ainda fechadas:Instalações e estabelecimentos que continuam encerrados

1 - Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Salões de dança ou de festa;

Parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças;

Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores.



2 - Atividades culturais:

Grutas nacionais, regionais e municipais, públicas ou privadas, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos de conservação;

Praças, locais e instalações tauromáquicas;





3 - Atividades desportivas, salvo as destinadas à atividade dos praticantes desportivos federados, em contexto de treino:

Pavilhões ou recintos fechados, exceto os destinados à prática de desportos individuais sem contacto;

Pavilhões fechados de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares;

Pistas fechadas de patinagem, hóquei no gelo e similares;

Ringues de boxe, artes marciais e similares;

Pistas de atletismo fechadas.





4 - Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas:

Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.



5 - Espaços de jogos e apostas:

Salões de jogos e salões recreativos.



6 - Estabelecimentos de bebidas:

Estabelecimentos de bebidas e similares, com ou sem espaços de dança, salvo quanto aos integrados em estabelecimentos turísticos e de alojamento local, para prestação de serviço exclusiva para os respetivos hóspedes.