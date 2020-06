O que vai continuar encerrado durante a situação de calamidade até 28 de junho

Após 28 de junho, o Governo admite alterar a situação de calamidade para a "situação de contingência ou de alerta, ainda que diferenciadamente consoante as circunscrições do território nacional",

Foi publicada esta sábado em Diário da República a resolução do conselho de ministros da passada terça-feira que prorroga a declaração da situação de calamidade e define as regras do novo período, que entra em vigor a 15 de junho e decorre até ao final do dia 28 de junho.





Tal como tinha referido o primeiro-ministro na conferência de imprensa de 9 de junho, este deverá ser o último período de estado de calamidade em Portugal. "O Governo pondera, caso se mantenham as tendências atuais de evolução da situação epidemiológica, a transição, após o período de vigência da presente resolução, para a situação de contingência ou de alerta, ainda que diferenciadamente consoante as circunscrições do território nacional", refere a resolução.