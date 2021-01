PCP quer acelerar a vacinação em Portugal

Leia Também PS concorda com proposta de Rio sobre boletim diário de vacinação

Jerónimo de Sousa aproveitou o encerramento de um encontro, em Lisboa, sobre a TAP, para explicar o que foi dizer, por videoconferência, a Marcelo Rebelo de Sousa na véspera de ser decidida renovação do estado de emergência no país por mais 15 dias e em que insistiu nos apoios aos trabalhadores e às empresas.No entanto, o líder dos comunistas disse ter proposto "acelerar o processo de vacinação a toda a população, recorrendo, se necessário, à diversificação da sua aquisição" de forma a não ficar dependente de eventuais problemas com as farmacêuticas que têm acordos com a União Europeia (UE).De resto, o secretário-geral do PCP, que quer esperar pela sua vez e não ser vacinado como deputado, mas sim como cidadão, repetiu aquilo que tem vindo a dizer após sucessivas rondas de audiências com Marcelo.Por um lado, disse que é preciso "responder decididamente às medidas de reforço do Serviço Nacional de Saúde (SNS)", nomeadamente ponto em prática "medidas que no Orçamento do Estado ficaram consagradas, muitas por proposta do PCP)".É necessário, defendeu ainda, "garantir uma efetiva proteção sanitária nos locais de trabalho e no transporte de todos aqueles que têm de ir trabalhar todos os dias".Em quarto lugar, "impõe-se o apoio, a proteção social e salvaguarda das remunerações a 100% para os trabalhadores, dos direitos daqueles em situação de teletrabalho", como a assistência à família, a par de respostas para "milhares de pequenas empresas" e uma "aposta no investimento público", que ajude à dinamização económica.O Presidente da República termina hoje mais uma ronda de audiências com os partidos políticos com assento parlamentar, por videoconferência, sobre a renovação do estado de emergência.Hoje foi a vez do PCP, BE, PSD e PS serem ouvidos a partir das 14:00, depois de, na terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa já ter reunido à distância com a Iniciativa Liberal, Chega, PEV, PAN e CDS-PP.O atual período de estado de emergência para permitir medidas de contenção da covid-19 termina às 23:59 do próximo sábado, 30 de janeiro.Ao abrigo do estado de emergência, o Governo impôs um dever geral de recolhimento domiciliário e a suspensão de um conjunto de atividades, que vigoram desde 15 de janeiro.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.159.155 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 11.305 pessoas dos 668.951 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.