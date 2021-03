Pingo Doce já vende autotestes à covid em Lisboa. Venda alargada ao país a partir de amanhã

O Pingo Doce inicia esta quarta-feira, 31 de março, a venda de autotestes à covid-19 em 25 parafarmácias Bem Estar na região de Lisboa. A partir de amanhã a venda será alargada às restantes lojas espalhadas pelo país, informa a cadeia de supermercados da Jerónimo Martins.



Segundo o comunicado, os testes serão comercializados "nesta fase inicial" em caixas de 25 testes com um custo por teste de 6,79 euros.



A partir da próxima semana está previsto o alargamento da venda destes testes "a todos os espaços Bem Estar, incluindo os que estão localizados no interior dos supermercados e não apenas as parafarmácias com balcão de atendimento".

Os resultados dos testes são obtidos entre 15 a 30 minutos.

"Depois das máscaras e do álcool gel, o Pingo Doce assume a linha da frente na disponibilização de produtos essenciais ao combate à pandemia, alargando agora a sua oferta aos auto testes de teste rápido de Antigénio para detecção de Covid 19 ", afirma Rita Cardoso, directora comercial da área de Bem Estar, do Pingo Doce, citada no comunicado.