Well’s vai vender autotestes à covid-19 por 6,99 euros a partir de amanhã

Well’s vai vender autotestes à covid-19 a partir de amanhã, anunciou a empresa num comunicado divulgado esta quarta-feira. Cada teste irá custar 6,99 euros.

Estes testes podem, a partir de agora, ser adquiridos de forma unitária, em lojas físicas da Well’s em todo o Portugal Continental, pelo valor de 6,99 euros", adianta.

"A Well’s passa a disponibilizar a partir de amanhã, quinta-feira, nas suas lojas físicas de norte a sul do país, testes rápidos de antigénio da Roche Diagnósticos, de forma a antecipar os cuidados de saúde pública e ajudar a implementar as medidas de isolamento para conter a transmissão do vírus em Portugal", refere no comunicado.De acordo com a empresa, estes testes permitem obter uma resposta rápida, entre 15 e 30 minutos. "



"A parceria estabelecida com a companhia de diagnósticos do grupo Roche, um dos mais reconhecidos grupos farmacêuticos do mundo, foi determinante para permitir à Well’s disponibilizar os primeiros autotestes de diagnóstico covid-19 a todos os portugueses", diz João Cília, diretor-geral da Well’s, citado no comunicado.



A Well’s tem 280 lojas em todo o país, sendo que a maioria "irá disponibilizar os testes já esta quinta-feira, sendo que durante o dia de sexta-feira todas as restantes lojas de Portugal Continental disponibilizarão o teste", acrescenta o responsável.



Esta quarta-feira, o Público avançou que as farmácias e parafarmácias teriam disponíveis para venda os autotestes à covid-19 até ao final desta semana, com o preço a rondar os 10 euros.



Ao Eco, o Infarmed confirmou depois ter sido informado pela Roche de que os autotestes iriam começar a ser distribuídos nas farmácias e noutros locais ainda esta quarta-feira.



Os autotestes são desenvolvidos pela empresa sul-coreana SD Biosensor e distribuídos pela suíça Roche.