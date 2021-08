Plano de desconfinamento e certificado digital apoiados por maioria dos portugueses

O plano de desconfinamento anunciado pelo Governo, cujos avanços dependem em grande medida da evolução da vacinação contra a covid-19, é visto como positivo pela maioria dos inquiridos no Barómetro de agosto da Intercampus para o Negócios, Correio da Manhã e CMTV.A estratégia de alívio das restrições conquista a concordância de 63,1% dos inquiridos, mas há 25,8% que discordam do plano. Os restantes 11,1% não sabem ou não respondem.Os homens mostram-se mais favoráveis ao plano de desconfinamento, com 66,3% a apoiarem, enquanto nas mulheres apenas 60% concordam com o calendário de alívio de medidas.Em termos de idade, o apoio ao plano cresce à medida que a idade dos inquiridos aumenta. Assim, nos respondentes com 18 a 34 anos são 56,2% os que apoiam o plano, a concordância sobe para 60,7% nos inquiridos com 35 a 54 anos e para 68,3% nos com mais de 55 anos.Em termos geográficos, os menos entusiastas são os residentes no Algarve, onde apenas 59,3% apoia o plano, enquanto no Centro essa percentagem atinge os 65%.No que toca à utilização do certificado digital da União Europeia para deslocações e acesso a serviços ou espaços culturais o Governo alcança uma aprovação de 73,4%, enquanto 21,6% indicam a sua oposição. Há ainda 5,1% que não sabe ou não responde.Os respondentes masculinos apoiam de forma mais pronunciada o certificado digital, com 78,1% a concordarem com a medida e 19,6% a oporem-se. Entre as inquiridas as respostas favoráveis ficam-se pelos 68,9% e as desfavoráveis sobem para 23,8%.Tal como em relação ao plano de desconfinamento, o apoio ao certificado digital aumenta à medida que a idade avança: 70,8% nos 18 aos 34 anos, 72,9% nos 35 aos 54 anos e 75% nos inquiridos com mais de 55 anos.Em termos geográficos, os residentes no Algarve são os que mais apoiam o certificado digital (81,5%) ao passo que a região Norte é aquela onde o apoio é menor (71,2%).

FICHA TÉCNICA

Universo: População portuguesa, com 18 e mais anos de idade, eleitoralmente recenseada, residente em Portugal Continental.

Amostra: A amostra é constituída por 612 entrevistas, com a seguinte distribuição proporcional por género (297 homens e 315 mulheres), por idade (130 entre os 18 e os 34 anos; 214 entre os 35 e os 54 anos; e 269 com mais de 55 anos) e região (229 no Norte, 140 no Centro, 173 em Lisboa, 43 no Alentejo e 27 no Algarve).

Seleção da amostra: A seleção do lar fez-se através da geração aleatória de números de telefone fixo / móvel. No lar a seleção do respondente foi realizada através do método de quotas de género e idade (3 grupos). Foi elaborada uma matriz de quotas por Região (NUTSII), Género e Idade, com base nos dados do Recenseamento Eleitoral da População Portuguesa (31/12/2016) da Direção Geral da Administração Interna (DGAI).

Recolha da Informação: A informação foi recolhida através de entrevista telefónica, em total privacidade, através do sistema CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing). Estiveram envolvidos 20 entrevistadores, devidamente treinados para o efeito, sob a supervisão dos técnicos responsáveis pelo estudo. Os trabalhos de campo decorreram de 13 a 20 de agosto.

Margem de Erro: O erro máximo de amostragem deste estudo, para um intervalo de confiança de 95%, é de ± 4,0%.

Taxa de Resposta: A taxa de resposta obtida neste estudo foi de: 64,8%.