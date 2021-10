Portugal regista mais 193 casos de covid-19 e sete mortes. Rt volta a subir

Portugal registou 193 novos casos de covid-19 e mais sete mortes nas últimas 24 horas, segundo o boletim epidemiológico revelado esta segunda-feira, 4 de outubro, pela Direção-Geral de Saúde (DGS).



A região Norte concentra o maior número de novos casos (53), seguida pela região de Lisboa e Vale do Tejo, onde foram detetados 51 casos nas últimas 24 horas. F

oram ainda contabilizados mais 38 no Alentejo, 29 casos na região Centro, 11 casos no Algarve, 8 na região autónoma da Madeira e três nos Açores.

Quanto ao número de óbitos, foram registadas mais quatro mortes na região de Lisboa e Vale do Tejo, duas mortes na região Norte e uma no Centro. No Alentejo, no Algarve e nas ilhas, não se registaram óbitos nas últimas 24 horas.Há ainda 351 pessoas internadas, mais nove do que no domingo. Já o aumento no número de internados em cuidados intensivos desceu para 68, depois de uma pessoa ter saído dessas unidades.