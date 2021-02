Porque é que Israel e os Emirados estão à frente na vacinação?

Os dois países do Médio Oriente jogaram na antecipação com a indústria farmacêutica e também em diferentes tabuleiros, como o financeiro, político, diplomático e logístico, ocupando as posições cimeiras na administração de vacinas contra a covid-19.

Porque é que Israel e os Emirados estão à frente na vacinação?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.