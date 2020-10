Porque mata a covid-19 muito menos no Oriente?

A pandemia está a provocar uma escalada no número de mortes em todo o mundo, mas há pelo menos uma zona geográfica no Oriente que vai resistindo ao vírus invasor. É o caso do Leste Asiático onde países como o Japão, Coreia do Sul ou Taiwan apresentam um número de mortes por milhão de habitantes muito inferior ao português (238, de acordo com o site Worldometers).



A primeira explicação apontada

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...