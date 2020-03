Portugal com 30 mortos e 2.362 infetados com coronavírus. Crescimento abranda

(Nota: número de mortos é de 30 e não 29 como disse o secretário em conferência de imprensa. O relatório divulgado posteriormente pela DGS menciona 30 mortos)





O número de pessoas infetadas em Portugal com o novo coronavírus aumentou para 2.362, um crescimento de 14,7% face a ontem. Ontem o número de infetados tinha aumentado 28,8% para 2060, pelo que em termos absolutos a subida de casos foi de 302 e a taxa de crescimento baixou para metade.

Quanto ao número de vítimas mortais, são agora 30, sete acima das 23 registadas até ontem.



Verifica-se assim um abrandamento na taxa de crescimento do número de infetados, que está pela primeira vez abaixo dos 20%. O crescimento do número de mortos também é inferior a ontem, quer em variação absoluta (sete contra nove), quer em percentagem (30% contra 64%).





Tendo em conta o número de infetados e de vítimas mortais, a taxa de letalidade está em 1,2%, contra 1,1% ontem.





Ao contrário do habitual, a DGS não revelou o relatório diário antes do início da habitual conferência de imprensa. Os primeiros números foram divulgados primeiro pelo secretário de Estado da Saúde. António Lacerda Sales falou de 29 mortos, mas no relatório constam 30.





Segundo o boletim diário posteriormente revelado pela DGS, há oito mortos na região de Lisboa e Vale do Tejo, 11 no centro, 9 no Norte e um no Algarve. Há também agora uma vítima mortal a lamentar nos Açores.



Entre as 30 vítimas mortais, 11 têm mais de 80 anos, 14 entre 70 e 79, 1 entre 60 e 69, dois entre 50 e e 59 e 1 entre 40 e 49.





O número de casos suspeitos aumentou para 15.474 (ontem estava abaixo de 14 mil) e 1.783 pessoas aguardam resultados de testes laboratoriais. Existem apenas 22 casos recuperados (14 ontem).

O número de pessoas em vigilância pelas autoridades é agora de 11.842 (11.843 ontem). Espanha é o país com o maior número de casos importados (44), seguindo-se França (26) e Itália (20).



48 pessoas nos cuidados intensivos

Os dados indicam que dos 2.360 casos confirmados, 203 estão internados, 48 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Ontem estavam 201 internados e 47 nos cuidados intensivos.



Assim, apenas 2% das pessoas infetadas estão internadas em cuidados intensivos. Do total, 8,6% estão internados.

Verifica-se assim também um forte decréscimo na taxa de crescimento do número de doentes internados e nos cuidados intensivos.

A região Norte (1.130) continua a ser a região que regista o maior número de casos confirmados, com quase metade do total. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo (852), região Centro (293) e Algarve (46). Há 12 casos nos Açores, 11 na Madeira e seis no Alentejo.



Do total de infetados, 382 têm 70 ou mais anos (323 ontem). Com mais de 80 anos são 214.

Esta é a divisão por concelho, que é revelada pela primeira vez pela DGS.





Quase 17 mil mortos em todo o mundo

Quase 17 mil pessoas já morreram em todo o mundo infetadas por covid-19, de acordo com um balanço feito pela Agência France Presse (AFP) a partir de dados oficiais divulgados hoje às 11:00.

De acordo com o novo balanço divulgado às 11:00, o novo coronavírus matou 16.961 pessoas em todo o mundo desde que surgiu em dezembro.

Foram registados mais de 386.350 casos de infeção em mais de 175 países e territórios desde o início da epidemia.

Itália, que registou a primeira morte ligada ao novo coronavírus no final de fevereiro, tem 6.077 mortes em 63.927 casos. 7.432 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades italianas.

A China (sem os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou um total de 81.171 casos (78 novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 3.277 mortes (sete novas) e 73.159 curados.

Os países mais afetados depois de Itália e da China são Espanha, com 2.696 mortes para 39.673 casos, o Irão com 1.934 mortes (24.811 casos), França com 860 mortes (19.856 casos) e Estados Unidos com 499 mortos (46.440 casos).

Desde as 19:00 de segunda-feira, a Islândia e o Montenegro anunciaram as primeiras mortes ligadas ao vírus e Birmânia anunciou o diagnóstico dos primeiros casos.

Na Europa foram registados até às 11:00 de hoje 199.779 casos (10.724 mortes), na Ásia 98.748 casos (3.570 mortes), nos Estados Unidos e Canadá 48.519 casos (523 mortes), no Médio Oriente 29.087 casos (1.966 mortes), América Latina e Caraíbas 6.217 casos (112 mortes), na Oceânia 2.225 casos (nove mortes) e África 1.778 casos (57 mortes).