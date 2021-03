Portugal com mais 11 mortes e 568 casos de covid. Semana com menos óbitos em cinco meses

O número de casos de covid-19 em Portugal cifrou-se em 568 nas últimas 24 horas. Foram ainda registados mais 11 óbitos com covid-19 no país. Esta foi a semana com menos novos contágios desde 16 de setembro e a com menos óbitos nos últimos cinco meses. Os internamentos e os doentes graves voltaram a diminuir. O R(t)



Pedro Curvelo pedrocurvelo@negocios.pt 13:58







... Nas últimas 24 horas foram registados em Portugal mais 568 casos de pessoas infetadas pela covid-19, segundo os dados revelados esta sexta-feira, 19 de março, pela Direção Geral de Saúde (DGS). No que respeita aos óbitos relacionados com o vírus, foram registadas mais 11 vítimas mortais. Saber mais boletim diário DGS coronavírus covid-19

