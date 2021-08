Portugal com mais 12 mortes e 2.198 casos de covid

Leia Também Covid-19: Mais de 80 mil crianças já se registaram para ser vacinadas

Portugal registou 2.198 novas infeções e 12 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, revela o boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) divulgado esta sexta-feira, 13 de agosto.Em termos da matriz de risco, o índice de transmissibilidade (Rt) subiu ligeiramente, passando dos 0,94 para 0,95 em todo o território nacional e também apenas no continente.Já a incidência desceu a nível nacional, atingindo os 319,9 casos por 100 mil habitantes ao longo dos últimos 14 dias no total do país, abaixo dos 326,5 casos registados quarta-feira. Já excluindo as ilhas, o valor caiu dos 331,6 casos para 324,6 casos por 100 mil residentes.Ao nível da pressão sobre o SNS, o total de internados caiu de 754 para 732, mínimo desde 12 de julho. Já em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) estão agora 162 pacientes, menos sete do que na véspera.A DGS dá conta de mais 2.538 doentes dados como recuperados, para um total de 936.555, o que significa que os casos ativos - que abatem aos casos reportados os doentes recuperados e as mortes - subiram em 48, para 44.455.Lisboa e Vale do Tejo (LVT) foi a região com maior número de novas infeções (1.001), seguida do Norte, com 862. Os restantes casos distribuiram-se pelo Centro (270), Algarve (258), Alentejo (118), Açores (53) e Madeira (36).A região de Lisboa e Vale do Tejo reportou 5 vítimas mortais, enquanto o Algarve registou três óbitos, o Alentejo e o Norte dois, cada.