Portugal com mais 19 mortes e 5.373 casos de covid-19

Esta sexta-feira registaram-se em Portugal mais 5.373 casos de pessoas infetadas pela covid-19 e 19 óbitos causados pelo vírus, segundo os dados revelados este sábado, 11 de dezembro, pela Direção Geral de Saúde (DGS).

Há mais cinco internamentos do que na quinta-feira, para um total atual de 952, e mais cinco pacientes em cuidados intensivos, onde se encontram agora142 pessoas.

Em Portugal, desde o início da pandemia, foram detetadas 1.106.116 infeções por covid-19 e 18.645 mortes.

O número de doentes recuperados, esta sexta-feira, foi de 4.205 pessoas, elevando o número total de recuperações para 1.106.116.

Os casos ativos, que são calculados subtraindo ao total de casos confirmados os doentes recuperados e os óbitos, aumentaram em 1.149 face a quinta-feira, para 65.648.

Já o número de contactos sob a vigilância das autoridades de saúde aumentou para 89.136, mais 2.367 do que no dia anterior.





Segundo os dados que constam do boletim da DGS, a região de Lisboa reportou sete das19 mortes registadas nas últimas 24 horas, tendo somado mais 1.786 infeções, com a região Norte a contabilizar também sete mortes e um total de 1.549 novos casos.

No Algarve houve três mortes e mais 482 infeções.

Os outros dois óbitos foram registados na região Centro (um), que reportou mais 1.248 casos, e na Madeira (um), que reportou mais 140 infeções.

O Alentejo reportou mais 141 casos nas últimas 24 horas, e os Açores 30.





Em termos acumulados, Lisboa e Vale do Tejo totaliza 7.884 mortes, o Norte soma 5.697, o Centro contabiliza 3.289, o Alentejo 1.069, o Algarve 546, a Madeira 111 e os Açores 49.

No que diz respeito ao índice de transmissibilidade do vírus, o R(t) continua em 1,11 em todo o território nacional, com o boletim da DGS a revelar que a taxa de incidência (média de novos casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias) mantém-se nos 457,7 casos (462,5 considerando apenas Portugal Continental).

(Notícia atualizada às 14:31)