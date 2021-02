Novos casos de covid-19 descem mais de 50% numa semana. Óbitos abaixo de 200 pela primeira vez em 20 dias

Em linha com a tendência de diminuição que se vem verificando desde o dia 4 de fevereiro, o número de novos casos de covid-19 voltou a baixar no arranque desta semana, para o nível mais baixo desde o final de dezembro do ano passado.





Segundo os dados revelados esta segunda-feira, 8 de janeiro, pela Direção Geral de Saúde (DGS), nas últimas 24 horas foram identificados 2.505 novos casos de contágio em Portugal, uma descida face aos 3.508 contágios reportados no domingo. Este é o valor mais baixo desde 28 de dezembro (2.093) e que traduz uma quebra de 56% face à segunda-feira passada.





Este é já o quinto dia consecutivo de diminuição dos novos casos de contágio no país.





O relatório da DGS dá conta também de que o coronavírus fez mais 196 vítimas mortais no país, depois dos 204 óbitos de ontem.





No que respeita às vítimas mortais trata-se do registo mais baixo desde 18 de janeiro (167) sendo que desde esse dia que o número de óbitos nunca havia sido inferior a 200.





Tendo em conta que há mais 6.755 recuperados da doença – uma subida face aos 6.573 de ontem – os casos ativos diminuíram em 4.446 para um total de 140.644.





Com os números conhecidos esta segunda-feira, a média diária de novos casos dos últimos sete dias baixou pelo 11º dia para 5.943, o nível mais reduzido desde 6 de janeiro e bastante abaixo do valor mais elevado de sempre, registado na quinta-feira da semana passada, perto dos 13 mil.





Nos últimos 14 dias, Portugal acumulou 1.212 novos casos por 100 mil habitantes, o que mantém o país com o nível de infeções dos mais elevados em todo o mundo. Este indicador, muito utilizado internacionalmente para medir a propagação do vírus e critério determinado pelo Governo para considerar os concelhos em risco, quase sextuplica o limite definido de 240 casos por 100 mil habitantes.





Internamentos em UCI voltam a subir





Depois da forte descida reportada no sábado (-254), o número de internados com covid-19 em Portugal subiu pelo segundo dia consecutivo esta segunda-feira, e mais do que na véspera. Há hoje mais 96 pacientes internados nos hospitais, após a subida de 90 reportada ontem. No total, estão internados 6.344 doentes com o coronavírus.





Os casos mais graves, de doentes internados em unidades de cuidados intensivos, também aumentaram nas últimas 24 horas, depois de dois dias de quedas. São agora mis 12 doentes, num total de 877.

Lisboa e Vale do Tejo com 70% dos novos casos





A região de Lisboa e Vale do Tejo foi responsável pela maior fatia dos novos contágios no país: 70% dos novos casos, a percentagem mais alta para a região desde 21 de setembro do ano passado. Foram, assim, 1.760 as novas infeções registadas em Lisboa e Vale do Tejo que conta já com um total de 286.665 casos.





Dos restantes novos casos, 379 foram no Norte, 177 no Centro, 60 no Alentejo, 61 no Algarve, 58 na Madeira e 10 nos Açores.





No que respeita aos óbitos, 100 foram em LVT, 32 no Norte, 38 no Centro, 19 no Alentejo, 4 no Algarve e 3 na Madeira. Nos Açores não há novas vítimas mortais a lamentar.





(Notícia em atualização)