Portugal com mais 50.888 casos de covid-19 e 63 mortes nas últimas 24 horas

Portugal regista mais 50.888 casos de covid-19 e 63 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com os dados divulgados no boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) esta terça-feira. Este é o número diário de óbitos mais elevado desde 23 de fevereiro de 2021.A região Norte concentra o maior número de novas infeções, com 19.872 novos casos, seguido pela região de Lisboa e Vale do Tejo, com 14.243 casos. Nota também para a região dos Açores, que regista 1.542 casos. Ao longo dos últimos dias esta região do país tem visto os casos ficar acima da fasquia das mil infeções (com exceção dos dados desta segunda-feira, quando reportou 939 casos).Já no que diz respeito aos óbitos, a região de Lisboa e Vale do Tejo concentra 19 mortes, seguida pela região Norte, com 17 óbitos, e pela região Centro, com 16 mortes - é preciso recuar a fevereiro de 2021 para encontrar um número semelhante de óbitos diários. Os Açores registam três mortes nas últimas 24 horas, o número mais elevado desde o início da pandemia.O boletim desta terça-feira revela um recuo no número de hospitalizações: há menos 32 pessoas internadas, reduzindo para 2.437 os pacientes internados; há também menos cinco pessoas internadas nas unidades de cuidados intensivos (UCI), reduzindo para 155 estes internamentos.Há mais 6.215 casos ativos de covid-19 em Portugal e também registo de mais 44.610 recuperados da doença.Esta segunda-feira, Portugal contabilizou mais 27.916 novos casos de covid e 49 mortes.No total, desde que a pandemia chegou a Portugal em 2020, já foram confirmados 2.690.690 casos de covid-29. O número total de mortos devido à covid-19 é de 19.698.(notícia atualizada às 14:51)