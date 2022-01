Portugal com novo recorde de 56.426 casos de covid-19 e 34 mortes nas últimas 24 horas

Leia Também Portugal supera os dois milhões de casos de covid-19. Há 33 mortes nas últimas 24 horas

Portugal regista mais 56.426 casos de covid-19 e 34 mortes nas últimas 24 horas, revela o boletim da Direção-Geral de Saúde (DGS) esta quinta-feira. É um novo recorde de infeções em 24 horas.A região Norte concentra o maior número de novos casos, com 24.422 infeções - o maior número diário desde o início da pandemia e o segundo dia com mais de 20 mil casos. A região de Lisboa e Vale do Tejo contabiliza o segundo maior número de infeções no país, com 17.341 casos, também um novo máximo diário. A região dos Açores tem o menor número de casos diários, com 1.114 casos positivos.Dos 34 óbitos registados, 16 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo e dez na região Norte do país.No que diz respeito aos internamentos, há 2.004 pessoas hospitalizadas, mais 45 face ao boletim anterior. É a primeira vez desde março de 2021 que os internamentos estão acima da fasquia dos 2 mil e o sexto dia consecutivo de aumentos nas hospitalizações. Há 152 pessoas internadas em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos um face ao boletim anterior.Há mais 28.091 casos ativos e o número de recuperados da covid-19 eleva-se para 28.301.Esta quarta-feira, Portugal registou pela primeira vez um número total de novas infeções acima de 50 mil, mais concretamente nos 52.549 casos. No total, desde o início da pandemia, em março de 2020, o país ultrapassou já a marca dos dois milhões de infeções registadas.(notícia atualizada)