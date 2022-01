Portugal renova máximo de infeções diárias com 58.530 casos. Há mais 49 mortes

Leia Também Covid-19. Apenas cinco concelhos estão abaixo do nível máximo de incidência

Portugal regista mais 58.530 casos, um novo recorde diário, e 49 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com o relatório de situação divulgado pela Direção-Geral de Saúde (DGS) esta sexta-feira.Este é o quarto dia consecutivo em que o país renova o máximo de casos desde o início da pandemia. Com quase meia centena de mortos em 24 horas, trata-se de um máximo de 26 de fevereiro.A região Norte do país volta a concentrar o maior número de casos, com 24.930 infeções - um novo máximo diário para esta região. Lisboa e Vale do Tejo regista 17.673 casos de covid-19 nas últimas 24 horas.Dos 49 óbitos neste boletim, 19 foram registados em Lisboa e Vale do Tejo. Segue-se a região Norte, com 14 óbitos. A Madeira registou cinco mortes, um novo máximo diário para esta região do país.Já no que diz respeito às hospitalizações, regista-se uma nova subida: o número de internamentos eleva-se para 2.044 (mais 40) e o de internamentos em unidades de cuidados intensivos sobe para 162, com mais 10 internamentos.Há neste momento 38.325 casos ativos de covid-19 no país e registo de 20.156 recuperados nas últimas 24 horas.No anterior boletim, relativo a esta quinta-feira, constavam 56.426 casos , um valor recorde de infeções desde o início da pandemia.A incidência de casos por cem mil habitantes é agora de 4.731,3 casos a nível nacional e de 4.674 casos no continente.Já o índice de transmissibilidade, identificado por R(t) situa-se agora nos 1,10, tanto no continente como a nível nacional.(notícia atualizada às 14:52)