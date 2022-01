Portugal supera os dois milhões de casos de covid-19. Há 33 mortes nas últimas 24 horas

Leia Também Portugal ultrapassa a marca dos 30 milhões de testes à covid-19

Portugal contabiliza mais 52.549 casos de covid-19, um recorde diário, e 33 mortes nas últimas 24 horas, de acordo com os dados do relatório divulgado esta quarta-feira pela Direção-Geral de Saúde (DGS).Com os números de hoje, Portugal superou a barreira dos dois milhões de infetados desde o início da pandemia, mais concretamente 2.003.169.Os internamentos ascendem agora a 1.959, mais quatro do que na véspera, enquanto os doentes em cuidados intensivos são 153, menos sete.Pela positiva, os doentes dados como recuperados nas últimas 24 horas ascendem a 28.285, elevando o total de recuperados para 1.627.279. Ainda assim, os casos ativos, que abatem ao total de infetados os recuperados e as mortes, atingiu um novo recorde nos 356.477, mais 23.691 do que no boletim de terça-feira.O Norte volta a ser a região com mais novas infeções (22.455), seguindo-se Lisboa e Vale do Tejo (16.192), o Centro (7.744), o Algarve (1.902), a Madeira (1.865), o Alentejo (1.502) e os Açores (831).No que toca aos óbitos, 15 das vítimas mortais foram reportadas em Lisboa e Vale do Tejo, 10 no Norte e cinco no Centro. Alentejo, Açores e Madeira registaram um falecimento cada.