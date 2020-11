Portugal continental na lista de risco alemã para a covid-19

A Alemanha classificou Portugal, com exceção das regiões autónomas da Madeira e dos Açores, como área de risco do coronavírus, sendo desaconselhadas as viagens, indicou esta sexta-feira o Instituto Robert Koch (RKI) para as doenças infecciosas.



Além de Portugal, também a Dinamarca, com exceção das Ilhas Faroé e da Gronelândia, a Itália, a Lituânia, com a exclusão da cidade de Utena, e a Suécia, exceto o condado de Vaesternorrland.





A inclusão de Portugal como área de risco surge numa altura em que se assiste, tal como no resto da Europa, a um forte aumento no número de novos contágios, bem como a uma subida no número de vítimas mortais face aos meses anteriores, embora ainda abaixo, na maioria dos países, dos níveis observados em março, abril ou maio.