Portugal está ao nível de países que já começaram a desconfinar

A Alemanha reabriu ontem as escolas em 10 estados pondo fim a um confinamento total que arrancou a 15 de dezembro e seguindo as peugadas de Áustria e Holanda que fizeram o mesmo uma semana antes. No caso da Áustria, o desconfinamento abrange também lojas, cabeleireiros e museus (ver caixas para saber mais detalhes).





