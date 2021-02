Portugal já vacinou 4% da população com 1.ª dose e 248.708 pessoas já têm as duas tomas

A Direção Geral de Saúde revelou esta terça-feira, na sétima semana de vacinação, que 4% da população, o equivalente a 433.475 pessoas, já foi vacinada com a primeira dose da vacina contra a covid-19. E 3%, o equivalente a 248.708 pessoas, já têm as duas doses.



De acordo com os dados enviados pela DGS, entre os 0 e 17 anos há já 87 jovens completamente vacinados contra o vírus.

Mas é na faixa etária entre os 24 e 49 anos que existe um maior número de vacinados, 102.757 pessoas, o equivalente a 3% da população nesta faixa etária.

No que diz respeito aos cidadãos com mais de 80 anos, 8% já têm a segunda dose administrada.

A região do Alentejo é onde estão mais pessoas imunizadas com a primeira dose: 7%. Com a segunda dose, o Alentejo e o Centro são os que mais vacinados têm: 4% em cada região.