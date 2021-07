Portugal lidera vacinação na UE na média dos últimos sete dias

Leia Também Johnson & Johnson garante eficácia da vacina contra variante Delta

Portugal é o país da União Europeia com mais doses diárias da vacina contra a covid-19 por 100 habitantes administradas, em média, nos últimos sete dias, indica hoje o 'site' estatístico Our World in Data.Neste indicador, Portugal apresenta um valor de 1,38, seguindo-se a Espanha com 1,12 e o Luxemburgo com 1,04, enquanto a média da União Europeia está nos 0,70, referem os dados desta organização sem fins lucrativos com sede no Reino Unido.Relativamente à percentagem de pessoas vacinadas contra a covid-19, o 'site' coloca Portugal na sexta posição, atrás de Malta, Bélgica, Finlândia, Países Baixos e Dinamarca, com 35,1% da população totalmente vacinada e 22% com pelo menos uma dose da vacina.Quanto às doses administradas por 100 pessoas, Portugal encontra-se hoje no décimo lugar de uma lista de 24 países liderada de forma destacada por Malta (151.91) - restantes não reportaram informação -, com 84.06, estando a média da União Europeia em 81.21, indica também o portal do projeto do Global Change Data Lab.A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.949.567 mortos no mundo, resultantes de mais de 182,1 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.Em Portugal, morreram 17.101 pessoas e foram confirmados 882.006 casos de infeção, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.A doença respiratória é provocada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.